OYAK, Tamek için onay bekliyor

Sagra'yı alarak, büyüklüğü 120 milyar lirayı aşan Türkiye gıda sektörüne giriş yapan OYAK, 1955'te Bursa'da kurulan, yüzde 100 Türk menşeli gıda üreticisi Tamek'i satın alma anlaşmasının onayı için Rekabet Kurumu'na başvurdu.



Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Tamek'in meyve suları, sebze ve meyve konsantreleri, salça, hazır yemekler, reçel, marmelat, hazır soslar, haşlanmış ürünler, ketçap, mayonez ve donmuş ürünlerin üretimi, satışı ve pazarlamasına dair tüm varlıkları ve bu işlerle ilgili markaların geri kalanlarına sahip olan Asena Patent Marka Fikri Telif Hakları Danışmanlığı ve Ticareti AŞ'nin tüm hisseleri OYAK tarafından devralınacak.



"YURT İÇİ VE İHRACAT PAZARLARINDA PAYDAŞLARIMIZLA BÜYÜYECEĞİZ"



Tamek ile gıda sektöründe önemli bir yatırıma imza atacak olmanın yanı sıra, gıda sektörü adına geleceğe yönelik yeni atılımlarda bulunmanın önemini vurgulayan OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “2017'de çizdiğimiz vizyonun meyvelerini almanın memnuniyetini yaşıyoruz. Tamek özellikle meyve suyu ve salça alanında ülkemizin önde gelen markalarından.

Markanın mirası ve bu mirasla birlikte gelen bilinirliği OYAK’ın gücü ile birleştiğinde efektif, hızlı ve karlı bir operasyon yaratabileceğimize inanıyoruz. Sagra ve Tamek markalarını stratejik vizyonumuz doğrultusunda büyütmeyi, yurtiçindeki pazar payımızı ve ihracattaki etkinliğimizi arttırırken aynı zamanda dokunduğumuz tüm paydaşlarımızın da bizimle birlikte büyümelerine olanak sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Tamek ürünlerinin mevcut pazar paylarını kısa vadede iki ila üç katına, orta vadede ise dört ila beş katına çıkarmayı hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Erdem, şunları söyledi: "Tamek’in cirosunun yaklaşık yüzde 30’u ihracattan geliyor. Biz bu oranı korumayı hedefliyoruz. Ancak ciroyu 5 yıl içinde mevcudun 10 katına çıkarmayı hedeflediğimizi düşünürsek ihracattaki büyüme beklentimizi de ifade etmiş oluruz."

Erdem, "Tarım sektöründe yer alan şirketimiz HEKTAŞ’ta son yıllarda yaptığımız yatırımlarla ürünlerin tarladan rafa kadar olan serüvenine katkı sağladık. Şimdi gıda sektöründe de raftan tüketiciye yani sofralara ulaşmaya başladık. Bu serüvenin daha sağlıklı olması için tedarik zincirine yapacağımız önemli yatırımlarla da markalarımızı daha geniş coğrafyalara ulaştırmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

