OYAK, Tayvan ortaklığı ile 'karbon siyahı' üretecek

OYAK, dünyanın en büyük altıncı karbon siyahı üreticisi olan Continental Carboun'un hakim şirketi Tayvanlı International CSRC Investment Holdings Co. Ltd. ile iş birliğiyle karbon siyahı üretim tesisi kurma çalışmalarına başladı.



İskenderun'da hayata geçecek proje, yıllık 220 bin tonluk yurtiçi karbon siyahı ihtiyacını karşılayacak. Türkiye'de araç lastiği başta olmak üzere birçok alanda kullanılan karbon siyahının, yurtiçinde 260 milyon dolarlık pazar hacmi bulunuyor.



Karbon siyahı, kauçuk ve lastik üretimi başta olmak üzere birçok sanayi kolunda hammadde veya katkı maddesi olarak kullanılıyor.

Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki en büyük karbon siyahı pazarı konumunda olan Türkiye, bu yatırım sayesinde dışa bağımlılıktan kurtulacak. İthalatı sıfırlayabilecek kapasitedeki proje, cari açığı azaltırken, ihracat potansiyeliyle de ülke ekonomisine ve dış ticarete katma değer sağlayacak.

"BÜYÜK BİR KATMA DEĞER SAĞLAYACAK"



Konuyla ilgili açıklama yapan OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, projenin Türkiye'yi stratejik bir noktaya taşıyacağını söyledi.



Dünyada 13,5 milyon ton taleple pazar büyüklüğü 14 milyar dolara yaklaşan karbon siyahında Türkiye'nin yüzde yüz dışa bağımlı olduğunu hatırlatan Erdem şunları kaydetti:



Asya ve Amerika’da sekiz üretim tesisi olan, dünyanın en büyük altıncı karbon siyahı üreticisi Continental Carboun’un hakim şirketi International CSRC Investment Holdings Co. Ltd. ile yaptığımız iş birliği, ülkemize gerek yeni teknoloji kullanımı gerekse istihdam anlamında büyük bir katma değer sağlayacak. Özellikle demir çelik sektöründeki faaliyetlerimiz ile entegre hareket edeceğimiz, hızla büyüyen bu sektörde yüksek kalite performansında tesislere ihtiyaç olup, bu fabrika ortağımızın uluslararası tercübe ve bilgi birikimi ile gerek enerji gerikazanımı gerekse emisyonlar açısından ileri çevre koruma sistemleri ile donatılacak. Yerli sanayicilerimize hammadde tedariğinde önemli fırsatlar yaratacak olması bir yana ihracat potansiyeliyle Türkiye’yi bu alanda stratejik bir noktaya taşıyacak. Stratejik sektörlerde konumlanarak ve uluslararası işbirlikleriyle küresel ekonomi dünyasındaki yerimizi güçlendiriyor, uluslararası piyasalara güven vermeye devam ediyoruz. Üyelerimizin birikimlerini doğru hamlelerle değerlendirirken, dünyanın gözdesi olan yabancı firmaları ülkemize çekerek milli ekonomiye katkı sağlamayı sürdüreceğiz.”