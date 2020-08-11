OYAK, TOTAL ve M Oil'in operasyonlarını birleştirdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mayısta halka açık beş çimento şirketini "OYAK Çimento" çatısı altında konsolide eden OYAK'ın, verimlilik ve karlılık odaklı son hamlesi enerji grubuna yönelik oldu.



Gebze, Aliağa, Tekirdağ Marmara Ereğlisi, Ankara, Yarımca ve Samsun'da toplam 550 bin metreküp kapasiteli akaryakıt ve LPG tesisleri ile İzmir Çiğli'deki madeni yağ fabrikasının yanı sıra, Türkiye genelinde 900'ün üzerinde istasyon tek tüzel kişilik altında fakat TOTAL ve M Oil markaları korunarak faaliyetlerine devam edecek.



Sektörel çeşitlilik ve büyüme hedefi çerçevesinde, akaryakıt ve otogazın yanında madeni yağ ve akaryakıt dışı hizmetler alanında da fırsatları değerlendiren şirket, yüksek performans ve verimlilikle enerji sektörüne yön veren oyunculardan olmak amacıyla TOTAL ve M Oil istasyonlarını, Güzel Enerji tüzel kişiliği adı altında birleştirdi.



Şirket, bünyesine 33 yeni istasyon katarak akaryakıt dağıtım sektöründe yüzde 6,5'luk pazar payına ulaşırken, yıl sonu hedefleri doğrultusunda yeni istasyonlar açarak, hizmet ve ürün çeşitliliği ile müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü ve Güzel Enerji Akaryakıt AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem, kararlılık dönemi olarak adlandırdıkları bu dönemde, ülke ve üyelerinin refahı için doğru hamleler ile çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.



OYAK'ın, ülke ekonomisinin hedeflerine de katkı sağlayacak, uluslararası finansal piyasalara yön veren stratejik sektörlerde faaliyet göstermeye odaklandığını belirten Erdem, şunları kaydetti:



"Geçtiğimiz aylarda, beş çimento şirketimizi tek çatı altında birleştirerek, grubumuzun istikbaline yeni bir ufuk çizdik demiştik. Bugün de güçlü bir satın almayla biz de varız dediğimiz akaryakıt sektöründe, tasarruf, verimlilik, karlılık ve hızlı büyümeye odaklanarak iki markamızı tek çatı altında birleştirmiş bulunuyoruz.

Bu birleşme sayesinde şirketlerimizi daha etkin ve bütünsel bir yaklaşımla yöneterek, rekabet gücümüzü artıracağız. Şirketlerimizi, birbirinden öğrenen, operasyonel verimliliği yüksek, teknoloji odaklı bir yapıya getirerek, ortaya çıkan güç birliği ile de daha ileri gideceğiz. Gerek çimento gerekse akaryakıt alanlarındaki birleşmelerden doğacak sinerjinin, OYAK'ı geleceğe taşıyacağına inancımız tamdır."

