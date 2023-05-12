OYAK’ın 63’üncü Olağan Genel Kurulu tamamlandı

‘CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ YÜZ YILINA HAZIRIZ’



OYAK’ın başarısında ve sağladığı yüksek kar payı oranında sürdürülebilir büyüme stratejisinin etkili olduğunu ifade eden Erdem, şöyle devam etti:



“OYAK bugün Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinde, altı farklı kıtada, Japonya’dan ABD’ye tüm zaman dilimlerinde oluşturduğu çevik organizasyonla faaliyet gösterdiği sektörlerde aralıksız üretim gerçekleştiriyor. OYAK’ın son yedi yılda sergilediği dönüşüm ve yeniden yapılanma, sürdürülebilir büyüme getirdi. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında elde edeceğimiz kazanımlar, OYAK’ı geleceğe hazırlama yolculuğunun da adımları olacak. Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında da yeni bakış açılarıyla fırsatları değerlendirerek OYAK tarihine iz bırakacak başarılara imza atacağız.”



OYAK’ın bugün 38 bini aşkın nitelikli insan kaynağı ile 24 ülkede küresel bir oyuncu olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Erdem, “İstikrarlı şekilde büyürken en önemli sermayemiz olan insan kaynağımızın gelişimi için de çalışmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar çalışanlarımıza kişisel ve kariyer gelişimleri için verdiğimiz eğitimler, kişi başına 140 saati buldu” dedi.



"GELECEK NESİLLERE KARŞI SORUMLUYUZ"



OYAK ve OYAK Grubu Şirketlerinin iklim değişikliği konusundaki hassasiyetini de dile getiren Erdem, “OYAK olarak gelecek nesillere olan sorumluluğumuzun da bilinciyle iklim değişikliği risklerini gözeten, çevreye duyarlı, temiz enerji kaynaklarına yönelik yeni yatırımlar yapmak ve mevcut yatırımlarımızı dönüştürmek için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Şirketlerimizin öz tüketimlerini karşılamak, enerji maaliyetlerini azaltmak ve karbon ayak izlerini asgari seviyeye indirmek için 2022 yılında yenilenebilir enerji alanında yaptığımız yatırımlarla önemli ölçüde mesafe kat ettik. Çevreye duyarlı, kurumsal yapısı güçlü, operasyonel verimliliği yüksek ürünler geliştirmeye özen gösteriyoruz” mesajı verdi.



"EMS’YE KATILIM ORANI EN YÜKSEK SEVİYEDE"



Erdem, faaliyet gösterdiği sektörlerde maksimum karlılık hedefi ile çalışan OYAK’ın bugüne kadar faaliyetlerini her zaman ‘Aktüeryal Denge’, ‘Bireysel Eşitlik’ ve ‘Kaynakların Adil Dağılımı’ prensiplerini gözeterek yürüttüğüne dikkati çekerken, “OYAK olarak şirket portföyümüzü geliştirerek verimliliğimizi artırırken, son yedi yılda üyelerimizin birikimlerini en doğru şekilde yöneterek refahlarını artırdık. 2022 yılında Emekli Maaşı Sistemi’ne (EMS) katılım oranı yüzde 86, yasal üyelerimizin sisteme katılım oranı ise yüzde 90 oldu. Bu, EMS kurulduğundan beri en yüksek katılım seviyesidir. Bu durum üyelerimizin, kurumumuza duyduğu güvenin bir göstergesidir. Bugüne kadar sergilediğimiz başarılarda payı olan Genel Kurulumuza, Yönetim Kurulumuza, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve en önemlisi bize güvenen üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı