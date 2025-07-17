OYAK'ın yeni Genel Müdürü Murat Yalçıntaş oldu

OYAK'ta Genel Müdürlük görevine Prof. Dr. Murat Yalçıntaş getirildi.

OYAK'tan yapılan açıklamaya göre, akademi, iş dünyası ve meslek kuruluşlarında uzun yıllara dayanan çok yönlü deneyimiyle tanınan Murat Yalçıntaş, OYAK'ın yeni Genel Müdürü oldu.



OYAK Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen devir teslim töreninde Yalçıntaş, görevini 2016'dan bu yana bu görevi yürüten Süleyman Savaş Erdem'den devraldı.



MURAT YALÇINTAŞ KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Yalçıntaş, yüksek lisans eğitimini Brüksel'deki Vrije Üniversitesi ile Boston Üniversitesi'nin ortak işletme programında, doktorasını ise İstanbul Üniversitesi'nde işletme alanında tamamladı.

İş hayatına İslam Kalkınma Bankası'nda başlayan Yalçıntaş, İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı başta olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok kurumda üst düzey görevlerde bulundu. 2021–2024 döneminde BMC Otomotiv Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Yalçıntaş, aynı zamanda TOGG Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlendi.



Yalçıntaş'ın, yönetim bilimi ve iş dünyasına ilişkin dört kitabı yayımlandı. Uluslararası düzeyde çeşitli ödüller alan Yalçıntaş, İngilizce ve Fransızca biliyor.

