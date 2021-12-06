Oyun geliştiriciler için bulut tabanlı gelir sistemi: now.gg

Birçok sektörden değerli objeleri sanat eserine dönüştüren NFT’ler, şimdi de oyun geliştiriciler için ek gelir elde etmenin kapısını aralıyor.

Konuya dair araştırmalar 2022'de mobil oyun pazarının 29,1 milyar dolara ulaşacağını öngörürken, bugün mobil oyuncuların yalnızca %5'inin uygulama içi satın alma yaptığını ve bunun geliştiriciler için kârlı olmadığını ortaya koyuyor.

Silikon Vadisi’ndeki mobil bulut şirketi now.gg ise tanıttığı yeni ödeme ve gelir modeliyle oyun geliştiriciler için gelirlerini NFT yoluyla artırma fırsatı sunuyor.

now.gg CEO'su Rosen Sharma konuya dair düşüncelerini şu sözlerle aktardı; "NFT ticaret hacmi ayda 4 milyar doları aşıyor ve bu da yıllık bazda küresel mobil pazarın neredeyse yarısına denk geliyor. Bu büyüyen hacim karşısında oyun geliştiricilerin yeni gelir modelleriyle hak ettikleri payı kazanmaları gerektiğini düşünüyoruz.

Bu durumun, mevcut uygulama içi ve uygulama mağazası modellerinden çok daha büyük kazançlar elde etme fırsatı sunacağına inanıyoruz. Geliştiricilerin marjlarında, kullanıcıların ise özgürlüğünde yaşanacak artışın oyun dünyasının geleceğini olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz” dedi.



now.gg CEO'su Rosen Sharma

GELİŞTİRİCİLER MEVCUT MARJLARINI %25 ARTIRIYOR



now.gg CEO'su Rosen Sharma, “Büyüyen mobil oyun sektöründe bir oyun geliştiricisi için müşteri edinmek yüksek maliyetli bir duruma dönüştü” diyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Tam da bu noktada oyun geliştiricilere destek olmak için ürettiğimiz modelle, bulut kontür ödemelerini NFT tabanlı gelir yöntemiyle birleştiriyoruz.

now.gg oyun geliştiriciler için yeni ve pratik bir platform oluştururken, yeni nesil yaklaşımımızla Apple ve Google uygulama mağazalarında yer alan mobil oyunlar için türünün ilk örneğini sunuyoruz.

Mobil bulutla oyun geliştiricileri için kâr marjını büyük ölçüde artırarak NFT tabanlı gelir elde etmenin yeni kanallarını oluşturuyoruz. Geliştiriciler oyunlarını now.gg üzerinden yayınladıktan sonra bulut kontör ödemeleri uygulama içi satın almalardan %95 kesinti sağlayarak, geliştiricilerin mevcut marjlarını da %25 artırıyor."



"OYUNCULAR İÇİN DE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRIYORUZ"



Yıllık 1 milyar dakikalık oyun oynama süresini yakalamak üzere olan now.gg’nin, geliştiricileri güçlendirmek ve oyunculara tamamen yeni bir mobil oyun deneyimi sunmak için kurulduğunu hatırlatan Rosen Sharma, "Geliştiricilerin oyunlarını uygulamalar yerine bulutta oluşturmalarına, paylaşmalarına ve gelir elde etmelerine olanak tanıyarak oyun geliştiricilerinin erişimini, potansiyelini ve iş modelini önemli ölçüde değiştiriyoruz.

Bu noktada now.gg olarak bulut ödemeleriyle yalnızca geliştiriciler için yeni bir gelir kaynağı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ödeme yapamayan müşterilerle etkileşim kurmanın daha anlamlı yollarını yaratıyoruz. Teknolojimiz sayesinde geliştiricilerin yanı sıra, kullanıcıların ihtiyaçlarını da düşünerek oyunları daha erişilebilir kılıyoruz. Oyuncular oyunlarını herhangi bir internet sitesinden, oyuncu platformundan ya da now.gg internet sitesinden oynayabiliyor" dedi.



"NFT'LER OYUN SEKTÖRÜNDEKİ MEVCUT BASKILARI 20 YIL BOYUNCA KALDIRMAYA DEVAM EDECEK"



NFT'lerin oyun geliştiriciler için fırsat olduğunu söyleyen Rosen Sharma, “NFT ve tokenlarla birlikte oyunlaştırma uygulamaları artık sektörler için genel bir eğilim oldu.

Önümüzdeki 20 yıl boyunca da bu alışkanlık oyun sektörü içindeki baskıları hayal bile edemeyeceğimiz ölçüde kaldıracak. Bu yüzden bir oyun geliştiricinin NFT’den nasıl faydalanabileceğini düşünmesi gerekiyor.

Bu noktada geliştiriciler kurguladıkları fikirleri NFT yoluyla sisteme dahil edebilir ve çizimlerini satabilir.

Bu sayede mevcut gelirlerini artırırken, oyun ekosistemini de zenginleştirebilir.” diyerek oyun sektörünün geleceğine dair tahminlerini de şu sözlerle aktardı:

"Mobil oyun endüstrisi, PC ve konsol oyunlarının toplam hacminden daha büyük bir değere sahip. Bunun sebeplerinin başında ise ücretsiz bir oyun oynama modeli geliyor. Bu yüzden birçok sektörde olduğu gibi oyun endüstrisini de kullanıcıların bakış açısının şekillendireceğini düşünüyorum.

Son zamanlarda teknolojinin hayatımıza daha fazla nüfuz etmesiyle mobil kullanıcılar artıyor ve gelecek zaman diliminde mobil oyuncuların da bir açık platform olarak buluta geçmesiyle oyun dünyasının farklı bir yöne evrileceğini öngörüyorum. Tüm bu bileşenleri topladığımızda ise tüketiciler ve oyun geliştiricilerinin ortak paydasıyla inovasyonun boyutları da değişecektir."