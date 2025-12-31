Oyuncaklarda pasaport dönemi

Oyuncak üreticileri için 1 Ocak itibarıyla önemli bir dönem başlıyor.



Avrupa Birliği'nin (AB) oyuncak güvenliği yönetmeliği yeni yılda yürürlüğe girecek.

Yeni kurallar kapsamında, oyuncaklarda endokrin bozucular, solunum sistemine zarar veren maddeler, cilt ve diğer organlar için toksik kimyasallar zamanla yasaklanacak.



Oyuncaklarda, alerjiye yol açabilen maddelerle, “sonsuz kimyasallar” olarak bilinen tehlikeli bisfenol türleri de yasak kapsamına girecek.



3 yaş altı çocukların ağzına alınabileceği şekilde tasarlanmış oyuncaklarda alerjenik kokular kullanılamayacak.

TÜM GÜVENLİK DEĞERLENDİRMELERİ YAPILACAK



Üreticiler, bir oyuncağı piyasaya sürmeden önce kimyasal, fiziksel, mekanik ve elektriksel bütün olası tehlikeler için bir güvenlik değerlendirmesi yapmak zorunda olacak.



Bütün oyuncaklara, ürünün ilgili güvenlik kurallarına uyduğunu gösteren, açıkça görülebilen bir dijital ürün pasaportu getirilecek.

AB ülkelerinin yıllık oyuncak ithalatı 8 milyar doların üzerinde.



Bunun büyük kısmı Çin’den yapılıyor.



Yönetmelik; AB ülkelerinde satılan güvensiz oyuncak sayısını azaltmayı ve çocukları oyuncak kaynaklı risklerden korumayı amaçlıyor.

Şirketlere yeni kurallara uyum sağlamaları için 1 Ağustos 2030’a kadar süre tanınacak.