Özel hastanelerin sözlü savunması 15 Şubat'ta

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, bazı özel sağlık kuruluşlarıyla teşebbüs birliklerinin ilgili mevzuatı ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.



Özel hastanelerin, serbest hekimlerden talep ettikleri ameliyathane hizmet ücretlerini birlikte belirlemek ve yapılan centilmenlik anlaşmasıyla hastaneler arasında personel transferini engellemek gibi davranışlarla, ilgili mevzuatı ihlal ettikleri iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı, 15 Şubat'ta yapılacak.



Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, toplantı konusuyla ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 8 Şubat'a kadar Rekabet Kurumu'na başvurmaları gerekiyor.



ANTALYA LİMANI'NDAKİ İŞLEMLERE İLİŞKİN DE GÖZLER SÖZLÜ SAVUNMADA

Antalya Limanı'nı işletmekte olan Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ'nin kentte faaliyet gösteren konteyner hat acenteleriyle birlikte hareket ederek liman sahası dışında lojistik hizmet sunan acenteleri dışlamaya yönelik eylemlerde bulunduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada da sözlü savunma aşamasına gelindi.



Bu kapsamda, Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ, Medlog Lojistik Gemicilik Turizm AŞ ve MSC Gemi Acenteliği AŞ'ye ilişkin soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 22 Şubat'ta gerçekleştirilecek.



Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, toplantı konusuyla ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 15 Şubat'a kadar Rekabet Kurumu'na başvurmaları önem taşıyor.



Sözlü savunma toplantılarına dinleyici olarak katılmak isteyenler, en geç toplantı saatinden yarım saat öncesine kadar katılım formu doldurarak toplantıları çevrim içi takip edebilecek.