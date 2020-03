Palmali Şirketler Grubu'ndan açıklama

Palmali Şirketler Grubu, grubun kurcusu Mubariz Gurbanoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Palmali Şirketler Grubu’nun kurucusu ve sahibi sayın Mubariz Gurbanoğlu, kendisi hakkında birkaç aydır yapılan büyük bir haksızlık ve hukuksuzluk ile karşı karşıyadır. Sayın Gurbanoğlu, bir takım asılsız iftiralar ileri sürülerek FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile bağlantılı olmakla suçlanmaktadır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma dosyası kapsamında 15.03.2020 tarihinde gözaltına alınmış ve 17.03.2020 tarihi itibari ile hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Dosya halen soruşturma aşamasında olup, tüm hukuki süreçler sayın Gurbanoğlu’nun avukatları vasıtası ile takip edilmektedir. Sayın Gurbanoğlu’nun en kısa süre içerisinde hakkında yürütülen soruşturma kapsamında suçsuz olduğunun kanıtlanacağına olan inancımız sonsuzdur.



Bu süreç içerisinde Palmali Şirketler Grubu olarak, sayın Gurbanoğlu’nun koyduğu temel ilkeler öncülüğünde Şirketin tüm çalışmalarına ve işleyişine her zamanki gibi devam edeceğini, iş ortaklarımız ile sürdürdüğümüz ticari faaliyetlerimizin hiçbir şekilde aksamayacağını, bu kapsamda Şirketin tüm gücü ile varlığını devam ettirdiğini ifade eder, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da dünyanın sayılı büyük deniz taşımacılığı şirketlerinden biri olan Palmali Şirketler Grubu’nun tüm gücü ile sektörde hizmetleri ile daim olacağını, Şirketimiz dışında basında sayın Mubariz Gurbanoğlu ve Palmali Şirketler Grubu hakkında yapılan spekülatif açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna saygı ile duyururuz."

GURBANOĞLU'DAN AÇIKLAMA: HAK YERİNİ BULACAK



Mubariz Gurbanoğlu da yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:



"Hayatım boyunca Azeri ve Türk halkları için çalıştım. Türk

milliyetçiliğim her şeyden önce geldi. Hepinizin bildiği gibi Socar ve Lukoil şirketlerine karşı başlattığım ve İngiltere’de devam eden davalar ve hukuki süreçler mevcut. Her iki davayı da kazanacağımı anladıkları için bu oyunları tezgahlayarak beni yıldırmak, korkutmak ve davalarımdan vazgeçirmeye çalışıyorlar. Bırakın bir iş adamı olmayı, bir ailenin evine sabahın köründe baskın yapıp, 18 yaşındaki kızımın uyurken odasına bile girmeye tenezzül ediyorlar. Benim Allah’tan başka kimseden korkum yok, bunu herkes bilsin. Bana yapılan, hakkımda yürütülen bu düzmece soruşturma her şeyi ile önceden kurgulanmış bir komplodan ibaret. Bunu bana yapanların kim olduklarını biliyorum ve hepsinin nasıl pis işler içinde olduğu tek tek belgeleri ile ortaya çıkacak, buna kimsenin şüphesi olmasın.

Hakkımda uygulanan tüm hukuksuzlukları protesto etmek için açlık grevindeyim, yemek yemiyorum su içmiyorum ve ilaçlarımı almıyorum. Yakın bir zamanda ameliyat olmama ve halen tedavim devam etmesine rağmen ve doktorların bu konuda raporları bulunmasına rağmen beni gözaltına alıp 2 gün boyunca tuttular ve şimdi de hiçbir somut gerekçe olmadan tutuklama kararı çıkarıp cezaevine gönderiyorlar. Böyle çirkin bir leke ile yaşamaktansa şerefli bir ölümü seçip kendimi Allah’a teslim ediyorum. Hak ve adalet er geç yerini bulacaktır. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun."