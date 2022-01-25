Panasonic'den Tesla'ya 704 milyon dolarlık yatırım

Panasonic, elektrikli otomobil şirketi Tesla'ya 704 milyon dolar yatırım yapacak.

Haberler - Reuters 25.01.2022 - 11:41

Panasonic'den Tesla'ya 704 milyon dolarlık yatırım

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Japon elektronik devi Panasonic, ABD'li elektrikli otomobil ve enerji şirketi 'ya özel yüksek kapasiteli lityum iyon pil üretimi için 704 milyon dolar yatırım yapacak.

Elektrikli araçların maliyetinin yüzde 30'unu oluşturduğu tahmin edilen pillerin, seri üretimine 2023 yılında Wakayama'da başlanacağı bildirilirdi.

Ayrıca yeni nesil pillerin elektrikli araçların menzilini yüzde 15 artırması bekleniyor.

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketinin kendi pillerini üretmeyi planmasına rağmen bunları diğer tedarikçilerden tedarik etmeye devam edeceğini açıklamıştı.

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