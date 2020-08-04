Pandemi destek parası başvuru sorgulaması nasıl yapılır? (e-devlet pandemi yardımı başvuru ekranı)

Üç kısım olarak planlanan 1000 TL pandemi yardımlarına başvurular e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleşiyor. Corona virüs sebebiyle ekonomik olarak zorlanan vatandaşlar, 1000 TL olarak yapılacak yardımlardan başvuru işlemini gerçekleştirerek yararlanabilecek.



PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-Devlet üzerinden, pandemi sosyal destek yardım başvurusunda bulunmak isteyenler;



TC kimlik numarasının son hanesine göre, 0 olanlar Pazartesi, 2 olanlar Salı, 4 olanlar Çarşamba, 6 olanlar Perşembe, 8 olanlar Cuma günlerinde başvurularını yapabiliyor. Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama yok bulunmamakta.

E-DEVLET PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

PANDEMİ SOSYAL DESTEK YARDIMLARINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Programı Başvuru Açıklaması;



Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.



Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.



Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.



Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.



Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:



Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,



5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,



5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),



İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,



İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

EKONOMİYE YENİ DESTEK PAKETİ