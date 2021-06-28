Pandemi etkisi: Berberlerde işler yarı yarıya düştü

Edirne'nin Keşan ilçesinde, corona virüsten dolayı çekinen ve korkan müşteriler evde tıraş olmaya başlayınca, berberlerde işler yeniden açılsalar bile yarı yarıya düştü.

Şimdilerde çoğunlukla evde yapılan hatalı kesimleri düzeltmekle uğraşan berberler, müşterilerine "Biz berberler olarak nasıl bir bina inşa edemezsek insanlarda kendi kendine güzel bir tıraş olamaz" diyerek yeniden salonlara çağırdı.

Vatandaşların ekonomik sebepler ya da salgın dolayısıyla berberlere çok fazla gelmediğini söyleyen berber Kudret Kalkan, insanlar kendi kendine tıraş olmaya alışsa da berber eli değmediği için iyi bir görünüm kazanmadıklarını söyledi.

Kalkan, "İnsanlar pandemi döneminde tıraş makinası alıp kendilerini tıraş etmeye alıştılar. Kendi kendine tıraş olanlar genellikle ense tıraşı olmaya geliyorlar. Saç tıraşlarımız pandemiden dolayı yarıya düştü. Sakal tıraşlarımız ise yüzde 50'den fazla düştü, artık arada bir geliyorlar. Aşımızı olduk. Hijyen kurallarına uyuyoruz. İyi bir görünüm isteyenler, berber ve kuaförleri tercih etmeli" dedi.

"HERKES BAŞININ ÇARESİNE BİR ŞEKİLDE BAKTI"

Berber salonlarında eski müşteri sohbetlerini özlediklerini söyleyen esnaf Turgay Kalkan, "İlk açıldığı zamanlar durum daha farklıydı, şimdi işlerde düşüş oldu. Pandemi döneminde herkes başının çaresine bir şekilde baktı. Şimdi de insanlar gelmeye çekiniyor ve evde tıraş olmaya devam ediyorlar. Bundan sonra yaz sezonu ve düğünler ile birlikte işlerin normale dönmesini bekliyoruz; yoksa işimiz çok zor" diye konuştu.

68 GÜN KAPALI KALDI

51 gün ve 17 gün olmak üzere iki ayrı dönemde toplam 68 gün işyerlerinin kapalı kaldığını belirten berber Mutlu Gezer, bu süreçten sonra da müşterilerin korktukları için berberlere gitmeyi düşünmediklerini söyledi. Gezer, "İnsanlar makinelerini alıp evlerinde tıraş olmaya başladı. Babalar çocuklarını, çocuklar babalarını tıraş etti ve devam ediyorlar. 10 müşteriden 3'ü evde tıraş oluyor, bize kalan 7 kişi. Onların da en az 2'si korktuğu için gelmiyor. Kaldı 5 kişi. Bundan dolayı da ekonomik anlamda bizi etkiledi" dedi.

VİDEO: SALGINDA SON PAZAR GÜNÜ KISITLAMASI