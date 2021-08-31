Pandemi etkisi: Vietnam'daki kısıtlamalar kahve fiyatlarını yukarı çekti

Küresel kahve fiyatlarında artış durdurulamıyor. İklim koşullarının vurduğu Brezilya'da yaşanan sorunların ardından kahve fiyatları son olarak dünyanın ikinci büyük üreticisi Vietnam'da yaşanan pandemi kısıtlamaları nedeniyle daha da arttı.

NTV Haber 31.08.2021 - 13:33

Pandemi etkisi: Vietnam'daki kısıtlamalar kahve fiyatlarını yukarı çekti

İlişkili Haberler

Araştırma: Günde bir fincan kahve inme ve kalp krizi riskini azaltıyor

Araştırma: Günde bir fincan kahve inme ve kalp krizi riskini azaltıyor

Kahve fiyatları altı yılın zirvesini gördü

Kahve fiyatları altı yılın zirvesini gördü

Dünyanın en büyük kahve üreticisi olan Brezilya’da yaşanan kuraklık ve don olayları nedeniyle kahve fiyatları son 7 yılın zirvesine çıkmıştı.

Kahve bağımlılarına bir kötü haber de dünyanın en büyük ikinci ülkesi Vietnam’dan geldi. Hazır kahve ve bazı espresso karışımları için kullanılan Robusta kahvenin önde gelen ihracatçısı olan Vietnam’da yaşanan corona virüsü vakalarındaki artış ve aşıya erişim sorunu nedeniyle kahve fiyatları arttı.

Robusta vadeli işlemleri cuma günü itibarıyla yılın başından bu yana yüzde 50 artış gösterdi. Fiyatlar dört yılın en yüksek seviyesi olan ton başına 2 bin 43 dolara ulaştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...