Pandemi etkisi: Vietnam'daki kısıtlamalar kahve fiyatlarını yukarı çekti

Dünyanın en büyük kahve üreticisi olan Brezilya’da yaşanan kuraklık ve don olayları nedeniyle kahve fiyatları son 7 yılın zirvesine çıkmıştı.

Kahve bağımlılarına bir kötü haber de dünyanın en büyük ikinci ülkesi Vietnam’dan geldi. Hazır kahve ve bazı espresso karışımları için kullanılan Robusta kahvenin önde gelen ihracatçısı olan Vietnam’da yaşanan corona virüsü vakalarındaki artış ve aşıya erişim sorunu nedeniyle kahve fiyatları arttı.

Robusta vadeli işlemleri cuma günü itibarıyla yılın başından bu yana yüzde 50 artış gösterdi. Fiyatlar dört yılın en yüksek seviyesi olan ton başına 2 bin 43 dolara ulaştı.