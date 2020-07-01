Pandemi genç istihdamı vurdu: Z kuşağının 3'te 1'i işinden oldu

“2020 Küresel Y Kuşağı Araştırması”, pandeminin genç çalışanların işlerine olan etkisini gözler önüne serdi.

Deloitte tarafından gerçekleştirilen ankete göre, Z kuşağı yani 1990’ların sonu dahil 2000’lerin başında doğanların neredeyse yüzde 30'u pandemide işini kaybetti.



Çalışmaya göre, Y kuşağı yani 25-30 yaş kuşağının neredeyse dörtte biri de işini kaybetti veya geçici olarak ücretsiz izne çıkarıldı.



‘’SADECE YÜZDE 38’İ ETKİLENMEDİ’’



Y kuşağının yalnızca üçte biri ve Z kuşağının yüzde 38'i istihdamlarının ve gelirlerinin etkilenmediğini belirtti.



Dünyada Y ve Z kuşağının büyük bölümü pandemi döneminde yaygınlaşan evden çalışma modelinin uygulanmaya devam etmesini istiyor.



EBEVEYNLERDEN DAHA MI MUTLULAR?



Türkiye'den de 300 katılımcının yer aldığı araştırmaya göre, Y kuşağının sadece yüzde 17'si ebeveynlerinden daha mutlu olduğunu belirtiyor. Bu rakam dünyada yüzde 26 oranında.

Türkiye'de katılımcıların yüzde 66'sı, dünyada ise yüzde 45'i ebeveynlerinden daha az mutlu bir kuşak olduklarını belirtiyor.

Sonuçlara göre Türkiye'de Y kuşağının stres seviyesini en çok etkileyen konular refah seviyesi, kariyer ve iş olanakları, fiziksel ve ruhsal sağlık olarak öne çıkıyor.



Çevresel konulara da oldukça duyarlı olan Y kuşağı, insanların çevreye vermiş olduğu zararın çok büyük olduğunu ve artık geri dönüşü olmadığını düşünüyor.



Türkiye'deki katılımcıların yüzde 91'i küresel ısınmanın başlıca nedeninin insan olduğu konusunda birleşirken bu oran dünyada yüzde 83 seviyesinde.

