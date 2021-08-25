Pandemi gençlerde paraya olan ilgiyi artırdı

Finansal okuryazarlık dünyanın pek çok yerinde okulların müfredatlarında yer almak için öncelikli sırada değildi ama bu gidişat pandemiyle birlikte değişmeye başladı. ABD’de bireysel finans eğitiminin verildiği eyaletlerin sayısı geçtiğimiz on yılda ikiye katlanarak 22 oldu.

Özellikle öğrenci kredi borçlarının katlanması, 1929’daki Büyük Buhran’dan günümüze değin paranın bireysel olarak nasıl yönetileceğinin öneminin halk tarafından fark edilmesini sağladı.



Bu talep ve ihtiyaç üzerine ABD’de 2020-2021 eğitim öğretim yılında liselerde bireysel finans yönetimi eğitimi müfredata alındı. Montana State Üniversitesi’nden Carly Urban’ın Nisan ayındaki araştırmasında, lise düzeyindeki öğrencilere verilen finans yönetimi eğitiminin, ilerleyen yaşlarda öğrencilerin borç yönetimlerini kolaylaştırdığı anlaşıldı.

Bunun için yapılması gerekenin ise, müfredatın öğrencilerin seviyesine göre daha anlaşılır hale getirilmesinden geçtiği görüldü. Uzmanlar öğrencilerin kredi puanı, kredi raporu, yatırım aracı, bütçe dengesi ve analizi gibi temel konularda finansal becerileri edinmelerinin önemli olduğunu söyledi. Öğrencilerin yanı sıra veliler için düzenlenen atölye çalışmalarının bütçe yönetiminde öğretici olduğu görüldü.



PANDEMİ PARA HAKKINDA KONUŞMAYI KOLAYLAŞTIRDI



Her ne kadar para üzerine konuşulması zor olan, tabu bir konu gibi görünse de pandemiyle beraber bu da değişti. ABD’de lise düzeyindeki öğrencilere eğitim veren öğretmenlerin aktardıklarına göre, pandemi sonrasında herkesin ekonomik sorunlarla yüzleşmesi finansal konular hakkında konuşmayı daha kolay hale getirdi. South Carolina’da lise öğretmeni olan Lucy Garrett, önceden derslerinde bütçe hazırlamak, örnekler üzerinden planlama yapmak gibi konulardan bahsettiğini fakat artık herkesin ekonomik anlamda zorlanmasının onun daha temel sorunlara eğilmesini gerektirdiğini söyledi.



2020’de aile üyelerinin işlerini kaybetmeleri ve gelirlerinin azalması öğrenciler tarafından doğrudan tecrübe edildi. Ayrıca genç yaştaki insanları pandeminin azalan gelirler sebebiyle nasıl birikim yapılacağı, kriptoparaların nasıl işleyeceğini, hisse senediyle nasıl yatırım yapılacağı gibi konuları araştırmaya yöneltti.



FİNANSAL OKURYAZARLIK HER ŞEYİN ÇÖZÜMÜ DEĞİL



Uzmanların aktardıklarına göre, finansal eğitim genç yaşta öğrenildiğinde faydalı olsa da sistemdeki adaletsizlikleri çözecek mucizevi bir yol değil. Öğrencilerin pek çoğu ailelerinin karşılaştıkları yoksullukların sebebini tamamen kavramakta zorlansalar da bunu en azından anlamaya çalışmak ve sorgulamak önemli.

OKULLARDA SALGIN ÖNLEMLERİ