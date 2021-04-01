Pandemide sakatat satışları arttı

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, pandemi döneminde vatandaşın en çok sakatat tükettiğini açıkladı. Sakatat fiyatları hakkında bilgi veren Osman Yardımcı, ciğer 55 TL, işkembe 20 TL, kemiksiz kelle 24 TL, kemik kelle 12 TL, kuzu paçanın tanesinin 2,50 TL'ye satıldığını söyledi.

Pandemi nedeniyle sakatat ürünlerin çok talep gördüğünü aktaran Osman Yardımcı, sakatatın mineral ve vitamin açısından zengin olduğunu anlattı.



10 TANE İŞKEMBE 3 GÜNDE BİTİYOR



Osman Yardımcı, “Kemik suyu, kelle, paça gibi birçok sakatat üründe patlama oldu. Vatandaşlar bunun yararını anladı. Onun için de etten çok kelle, işkembe, paça satılıyor. Sakatatçılar eskiden stoklu çalışıyordu. Şimdi günübirlik çalışıyor. Hem kesimler biraz düştü hem de talep attı. Eskiden işkembe bir haftada satılırdı, şimdi 10 işkembe 3 günde bitiyor. Dana ve kuzu kellesinin insan vücuduna yararı olduğu için sakatat şu anda revaçta" dedi.



PANDEMİDE EVDE YEMEK YAPILMAYA BAŞLANDI



Corona virüsten korunmak için sakatat tercih edildiğini belirten Osman Yardımcı, “Pandemide vatandaş evine gidip yemek yapmayı öğrendi. Çoğu kişi cheeseburger, hamburger gibi yiyecekler yiyerek öğünü geçiştiriyordu ama şu anda herkes evinde yapmaya başladı" diye konuştu.



Yardımcı, ette A, B, D vitamini ve fosfor olduğunu, hücreleri yenilediğini açıkladı. Osman Yardımcı, “Etin ilacı yok, ete gerçekten çok önem verilmeli. Et ne kadar ucuz olursa bizim için iyi" dedi.



Covid-19'dan önce işkembenin 14 TL olduğunu şimdilerde ise 18-20 TL'ye satıldığını belirten Osman Yardımcı, “Kesim eskisi gibi olsaydı, fiyatlar artmazdı. Bugün kellenin kilosu 12-24 lira, kuzu işkembe 20 TL, paçanın tanesi 2,50 TL. Keşke hastalık olmasaydı, biz bu satışı yapmasaydık. Kelle, paça, ayak, işkembe, et bunlar Covid'in ilacı. Bunları alan gıdasını alır, hastalığı yener, inşallah hasta da olmaz" diye konuştu.



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