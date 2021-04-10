Pandemide sporu eve taşıdık

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla birlikte sağlıklı yaşama ilgi artarken bu dönemde evde spor yapanların sayısı da hızla çoğaldı. Salgın nedeniyle spor salonlarına gitmeyi tercih etmeyen vatandaşlar evde spor yapmaya başladı.



Salgın nedeniyle spor salonlarına gitmeyi tercih etmeyen vatandaşlar evde spor yapmaya başladı. Spor eğitmenlerinin internete yüklediği videolar eşliğinde evde spor yapmak isteyenler spor malzemelerine hücum etti. Bu kapsamda spor ürünlerinde en çok dambıl, pilates bandı, direnç lastiği, atlama ipi, step tahtası, yoga/pilates matı, pilates topu, bilek ağırlığı gibi ürünler öne çıkıyor.

Sporcular için her bütçeye uygun ürün bulunuyor. Online satış platformlarında spor ürünlerinin satışlarında artış yaşanıyor. Öte yandan kargo şirketleri de salgın dönemiyle birlikte e-ticarete ilginin artmasıyla taşınan ürünlere spor ürünlerinin de eklendiğini belirtiyor. E-ticaret sektörü temsilcileri ise, 2020 Mart ayına kadar olan dönemde online spor malzemeleri alışverişinde yüzde 95'lik büyüme olduğunu söylüyor.

YOGA, PİLATES SETLERİ

Milliyet gazetesinden Aylin Rana Aydın online satış sitelerinde yoga/pilates matı fiyatları 60 liradan başlayıp 400 liraya kadar çıkıyor. Genellikle 3'lü set halinde hafif/orta/sert özellikte olmak üzere satışa sunulan oilates bantlarının fiyatları ise 25 lira ila 150 lira arasında değişiyor. Direnç lastikleri ise 40 liradan başlayıp 200 liraya çıkıyor. Pilates toplarının fiyat aralığı ise boyutlarına göre 35 lira ila 150 lira.

KADEMELİ STEP TAHTASI

0.5 kilogramdan başlayan dambılların fiyatları ise ağırlıklarına göre değişiyor. İkili set halinde satılan dambıl fiyatları 30 liradan başlayıp 250 liraya kadar çıkıyor. Kol ve bacak güçlendirmek isteyenlerin tercih ettiği bilek ağırlıklarının fiyatları ise 50 liradan başlayıp 250 lirayı buluyor. Atlama iplerinin fiyatı özelliklerine göre 15 ila 100 lira arasında değişiyor. Kademeli olarak ayarlanabilen step tahtalarının fiyatı ise 130 ila 250 lira arasında.

YÜZDE 95 BÜYÜME VAR

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, Covid-19 salgınının etkisiyle bir önceki yıla göre spor malzemelerinin online satışında büyük bir artış yaşandığını aktardı. 2020 Mart ayından 2021 Mart ayına kadar olan dönemde online spor malzemeleri alışverişinde yüzde 95'lik büyüme gerçekleştiğini ifade eden Ekmekçi, "Salgın nedeniyle evlerimizde daha çok vakit geçirdiğimiz bu dönemde e-ticarette spor ürünlerine gösterilen yoğun ilgi devam ediyor. Yoga matı, pilates topu gibi ürünlerin yanısıra koşu bandı, kondisyon bisikleti gibi ürünler de öne çıkıyor."

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