Pandeminin vurduğu çiçekçilere "Anneler Günü" dopingi

Arife Selin Gürer/ntv.com.tr

Her yıl mayıs ayının ikinci haftası pazar günü kutlanan Anneler Günü bu yıl 17 günlük tam kapanma sürecinde, corona virüs salgını gölgesinde kutlanacak. Uygulanan kısıtlamalardan muaf olan çiçekçiler ise, gece gündüz Anneler Günü mesaisi yapıyor.

FİYATLAR NE DURUMDA?

Kısıtlamalara denk gelen Anneler Günü'nde hediye olarak en çok çiçek tercih edildiğini belirten İstanbul Çiçekçiler Odası Başkanı Sunay Çalışır, yoğunluğun başladığını ve yarın bir patlama beklediklerini ifade etti. Çalışır, "Güllerin fiyatı 10 liradan başlıyor. İthal güller 25-30 lira, laleler 15-20 lira arasında değişiyor. Bir kır çiçeği buketi ise 50 liraya mal oluyor" dedi.

Çalışır, "Salgın nedeniyle satışlarımız azaldı, bu nedenle de zor bir dönemden geçiyor olsak da pandemi sürecinde çiçeği, ticari amaçla değil de insanları mutlu etme amacı taşıyarak satıyoruz" açıklamasını yaptı.



"EN ÇOK ORKİDE TERCİH EDİLİYOR"

Kısıtlamalardan muaf tutuldukları için şu an üretimde ve üründe bir sıkıntı yaşanmadığını ifade eden İzmir Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Kazım Kış da, " Hediye olarak şu an en çok tercih edilen çeşitler orkide. İthal saksı çiçeklerinde ve orkidelerin fiyatlarında biraz yükselme oldu. Esnafımız bugünü bekliyor. İnsanlar lütfen çiçeği çiçekçilerden alsınlar" şeklinde konuştu.

AVM'lerin bu süreçte hizmet vermemesi kararını da desteklediklerini belirten Kazım Kış, "Bizim onların fiyat politikasıyla rekabet şansımız yok" dedi.

35 ÜLKEDEKİ ANNELERE 70 MİLYON DAL ÇİÇEK

Öte yandan Kolombiya, Ekvador ve Kenya gibi süs bitkileri alanında önemli potansiyele sahip ülkelerden Avrupa'ya uçuş sayılarının salgın nedeniyle azalması nedeniyle Avrupa, çiçek ihtiyacını Türkiye'den karşılamaya başladı. Avrupa'ya yapılan ihracatta iki kattan fazla bir artış gerçekleşti.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Anneler Günü ihracatında geçen yıla göre yüzde 100'lük artış yaşandığını, talebe yetişmekte zorlandıklarını söyledi. Yılmaz, "70 milyon dal seviyelerinde bir ihracatımız var, geçen yılki rakamlara bakarsak 35 milyon seviyelerindeydi. Yüzde 100'ün üzerinde bir ihracat gerçekleşiyor. 7 milyon dolarlık bir gelirimiz var. 35 ülkeye ürünlerimizi gönderiyoruz. Neredeyse sabahlara kadar çalışıyoruz, mal bulmakta zorlanıyoruz. Zaman zaman tırları bir gün, iki gün beklettiğimiz oluyor. İyi bir dönemden geçiyoruz." dedi.

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