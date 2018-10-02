Son dakika haberi! MASAK ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, yurt dışındaki 28 bin 88 hesaba, tarihi itibarıyla döviz kurları üzerinden yaklaşık 2,5 milyar lira gönderdiği tespit edilen 417 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin işlemler karşılığı komisyon aldığı alıcı hesapların ABD'deki İranlılar olduğu belirtildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM'lerinden 5 bin TL ve üzeri meblağlarda olmak üzere toplam 28 bin 88 adet yurt dışınaki hesaplara nakit gönderme işlemleri gerçekleştirildiğinin, gerçekleştirilen bu işlemlerin tarihi itibariyle döviz kurları üzerinde toplam Türk lirası karşılığının 2 milyar 455 milyon 322 bin 141 lira olduğunun belirlendiği kaydedildi.

KOMİSYON ADI ALTINDA MENFAAT TEMİNİ



İstanbul merkezli çok sayıda ilde 'para aklama' başta olmak üzere, mali suç işleyenlere yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Açıklamada, "Bu işlemleri gerçekleştiren kişilerin komisyon adı altında menfaa temin ettiklerinin, tranfer alıcılarının büyük çoğunluğunun ABD 'de yerleşik İran uyruklu kişiler olduğunun tespit edildiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığımızca 417 şüpheli hakkında gözaltı yakalama ve arama karar çıkartılmıştır" denildi.

KONKORDATO HAKKINDA HER ŞEY