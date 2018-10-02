İstanbul İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, devletin ekonomik finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçlarından bazı kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.



Soruşturma kapsamında, MASAK ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM'lerden 5 bin lira ve üzerinde olmak üzere yurt dışındaki toplam 28 bin 88 hesaba döviz kurları üzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 lira gönderildiği belirlendi.



İncelemede, bu işlemi gerçekleştirenlerin "komisyon" adı altında menfaat temin ettikleri, transfer alıcıların ise büyük bölümünün ABD'de yaşayan yerleşik İran uyruklu kişiler olduğu tespit edildi.



Bu kapsamda, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan kararlar doğrultusunda, 417 şüpheli hakkında, gözaltı, yakalama ve arama kararı çıkarıldı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 40 ilde yürütülen operasyonlarda ise şu ana kadar 216 şüpheli gözaltına alındı.

KOMİSYON ADI ALTINDA MENFAAT TEMİNİ



İstanbul merkezli çok sayıda ilde 'para aklama' başta olmak üzere, mali suç işleyenlere yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Açıklamada, "Bu işlemleri gerçekleştiren kişilerin komisyon adı altında menfaa temin ettiklerinin, tranfer alıcılarının büyük çoğunluğunun ABD 'de yerleşik İran uyruklu kişiler olduğunun tespit edildiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığımızca 417 şüpheli hakkında gözaltı yakalama ve arama karar çıkartılmıştır" denildi.

KONKORDATO HAKKINDA HER ŞEY