Parasal sıkılaştırma nedir, ne demek? Ekonomide parasal sıkılaştırma nasıl uygulanır?

Parasal sıkılaştırma, ekonomiyi yakından takip eden birçok kişinin merak edip araştırdığı terimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun düşürülmesi amacıyla parasal sıkılaştırma politikası uygulayacaklarını belirtmişti. Türkiye ekonomisinde uygulanan parasal sıkılaştırma yani sıkı para politikasının ne anlama geldiği, nasıl uygulandığı araştırılıyor. Peki, parasal sıkılaştırma nedir, ne demek? Ekonomide parasal sıkılaştırma nasıl uygulanır?

Parasal sıkılaştırma nedir, ne demek? Ekonomide parasal sıkılaştırma nasıl uygulanır?

Parasal sıkılaştırma yani sıkı para politikası, merkez bankalarının, fiyat istikrarı amacı kapsamında uyguladığı yöntemlerden biri olarak, genellikle ekonomide enflasyonist eğilimlerin söz konusu olduğu dönemlerde uygulanmaktadır.

Parasal sıkılaştırma, genellikle enflasyondaki artışa, cari açık ve kurdaki artışın eşlik etmesi ile gündeme gelir. Sıkı para politikası ile piyasadaki para arzını kısmaya yönelik adımlar atar.

Bu kapsamda sıkı para politikasının ilk aracı olarak akla faiz oranları gelse de merkez bankasının elinde zorunlu karşılıklar, reeskont oranı gibi kullanabileceği başka araçları da bulunmaktadır.

Parasal sıkılaştırma ile faiz oranlarının artırılması, ekonominin büyüme hızını ve yurt içi yatırımlarını etkileyebilmektedir.

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