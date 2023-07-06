Parasal sıkılaştırma nedir, ne demek? Parasal sıkılaştırma neden olur?

Parasal sıkılaştırma yani sıkı para politikası, merkez bankalarının, fiyat istikrarı amacı kapsamında uyguladığı yöntemlerden biri olarak, genellikle ekonomide enflasyonist eğilimlerin söz konusu olduğu dönemlerde uygulanmaktadır.



Parasal sıkılaştırma, genellikle enflasyondaki artışa, cari açık ve kurdaki artışın eşlik etmesi ile gündeme gelir. Sıkı para politikası ile merkez bankası piyasadaki para arzını kısmaya yönelik adımlar atar.



Bu kapsamda sıkı para politikasının ilk aracı olarak akla faiz oranları gelse de merkez bankasının elinde zorunlu karşılıklar, reeskont oranı gibi kullanabileceği başka araçları da bulunmaktadır.



Parasal sıkılaştırma ile faiz oranlarının artırılması, ekonominin büyüme hızını ve yurt içi yatırımlarını etkileyebilmektedir.

