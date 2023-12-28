Pasaport harcı ne kadar olacak, zamlandı mı? (2024 pasaport harcı ve defter bedeli ücreti)

Pasaport harcının şuan ne kadar olduğu ve 2024 yılında yüzde kaç zamlanacağı merak ediliyor. Yurt dışı seyahati yapacak olan fakat pasaport süresi biten vatandaşlar, güncel ücret tarifesinden 29 Aralık tarihine kadar faydalanabilecek. Yeni yıl itibarıyla pasaport harcı ve defter bedeli zamlanacak.



2024 PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OLACAK?



Yılbaşından itibaren, yeniden değerleme oranı dikkate alındığında pasaport harçlarına yüzde 58,46'lık zam gelecek.



Yeni yılla birlikte 6 aylık pasaport için ödenecek harç 1034 lira 55 kuruştan 1638 liraya yükselecek. 1 yıllık pasaport bedeli 1512 liradan 2395 liraya yükselecek.



2 yıllık pasaport ücreti 2469 liradan 3912 liraya çıkarken, 3 yıllık pasaport için ücret 3507 liradan 5557 liraya yükselecek.



3 yıldan uzun süreli pasaport için harç bedeli ise 4943 liradan 7832 liraya çıkacak.



2024 yılı pasaport defter bedelinin ise 501 liradan 790 liraya yükselecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI



Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi.



Noter kağıdı ve beyanname bedeli 87 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 174 lira, pasaport bedeli 790 lira, ikamet izni bedeli 565 lira oldu.



Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 130 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 260 lira ödenecek.