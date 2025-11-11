Pasifik Holding halka açılıyor

Aralarında Pasifik GYO, Pasifik Eurasia ve Pasifik Teknoloji gibi Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bünyesinde yer aldığı Pasifik Holding, halka açılacak.



Holdingden yapılan açıklamada halka arzın, Halk Yatırım ve İntegral Yatırım liderliğinde 12-13-14 Kasım'da yapılacağı belirtildi.



Halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Pasifik Holding'in nominal değerli hisselerinden 2 milyar lirası sermaye artırımı, 2 milyar lirası ortak satışı olmak üzere dağıtılacak.



HALKA AÇIKLIK ORANI YÜZDE 20 OLACAK



Pay başına 1,50 liradan sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle satışa sunulacak halka arz sonrasında Pasifik Holding'in halka açıklık oranı yüzde 20 olacak.

Şirketin halka arzına konu payların yüzde 40'ı bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u 100 bin lot üzeri yüksek başvurulu yatırımcılara ve yüzde 50'si yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.

Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek Pasifik Holding, halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 80'ini teknoloji, lojistik, gayrimenkul ve enerji sektörleri başta olmak üzere yeni yatırımlarda, yüzde 10'unu işletme sermayesinde, kalan yüzde 10'luk kısmı da finansal borçların ödenmesinde kullanacak.

FATİH ERDOĞAN: YEPYENİ BİR SÜRECE GİRİYORUZ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, daha güçlü bir kurumsal yapı hedefiyle farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerini 2023'te holding çatısı altında topladıklarını belirtti.



Pasifik Holding'in 30 Haziran 2025 itibarıyla özkaynaklarının 30,2 milyar liraya ulaştığını, net dönem karının ise 1,4 milyar lira olduğunu ifade eden Erdoğan, holdingleşmenin, yönetim kolaylığının yanı sıra şirketleri arasındaki sinerjinin, işbirliği ve kaynak paylaşımının, finansal güç kabiliyetinin artmasını sağladığına değindi.



Erdoğan, halka arzla da yepyeni bir sürece girdiklerini vurguladı.



Daha önce Orçay, Pasifik GYO, Pasifik Eurasia ve Pasifik Teknoloji'yi halka açtıklarını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Halka açılma vizyonunu, geleceğe bırakacağımız en büyük miras olarak gördüğümüz için Pasifik Holding'i de halka açmaya karar verdik. Halka arzımız sayesinde yeni yatırımcılarla Pasifik ailesi daha da büyüyecek. Güçlü sermaye yapımız, hızlı karar alma kabiliyetimiz ve özgün sektör karmamızla, faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlardaki liderlik hedefimize çok daha emin adımlarla yürüyeceğiz."

“STRATEJİK BÜYÜME YATIRIMLARINA YÖNLENDİRECEĞİZ”

Fatih Erdoğan, halka arzdan elde edilecek kaynağın lojistikten enerjiye, teknoloji yatırımlarından gayrimenkule uzanan geniş bir yelpazede kullanılacağına değinerek, "Halka arzdan elde edeceğimiz geliri, hem grubumuzun stratejik büyüme yol haritasını hızlandırmak hem de Türkiye'nin bölgesel rekabet gücüne kalıcı değer katmak için kullanacağız" ifadelerini kullandı.