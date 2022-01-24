Pastanelerin pazaryeri, tatlı tüketimini dijitalleştirdi

Fiziksel alışverişler pandemiyle birlikte hızla çevrimiçi platformlara kayarken, salgın koşullarının elverdiği ölçüde devam eden fiziksel tüketime rağmen, alışveriş geleceğini dijitale bırakacak gibi görünüyor.

Online perakende alışverişlerinin payı, pandemi öncesindeki 2019 yılında yüzde 14,1 olarak kaydedilirken, bu oranın 2040'ta yüzde 95'e ulaşacağı öngörülüyor. Pandemide çevrimiçi alışverişlere yönelim, Türkiye'deki e-ticaret sektörünü de büyüttü.

Statista'nın konuya dair yayımladığı verilere göre, e-ticaret şirketlerinin sayısı 2021'in ilk 6 ayında yaklaşık yüzde 25 artarak 322 bine yaklaştı.

Sektörün, bu yılın sonunda yaklaşık 26 milyon gelir elde edeceği tahmin ediliyor. 2025’te e-ticaretteki kullanıcı sayısının 58 milyona çıkacağı öngörülen ülkemizin, e-ticaret alanında yeni iş fikirlerini hayata geçirmeyi hedefleyen girişimcilere büyük fırsatlar sunduğunu belirten Pastam Geldi Kurucusu Melis Bali, konuya dair açıklama yaparak, "Pandemi öncesinde 50 bin civarında olan işletme sayısı 2 yıl içerisinde 6 katın üstünde artış gösterdi.

Sektörde ürün ve hizmet odaklı fark yaratan fikirler ise tüketici ve tedarikçiler tarafından hızla kabul görüyor. Bu noktada tüketicilerin ihtiyaçlarından yola çıkarak geliştirdiğimiz platform ile hem kullanıcılara kolaylık sağlıyoruz hem de pastanelerin ekonomik kalkınmalarına yardımcı oluyoruz" dedi.

PASTANELER REKLAM MALİYETLERİNDEN TASARRUF EDİYOR

Pandemi döneminde pastanelerin ekonomik daralma yaşadığını belirten Pastam Geldi Kurucusu Melis Bali, "Müşterilerin özel günlerinde almak istedikleri pastalar için geniş bir ürün yelpazesi sunarken pastanelere de birçok açıdan destek oluyoruz.

Bunun ilk sırasında ise İstanbul’un herhangi bir lokasyonunda bulunan bir pastanenin konum fark etmezsizin bütün noktalara ürün teslimatı gerçekleştirebilmesi geliyor.

Pastanelere kendi kutularında teslimat imkanı sağladığımız için de işletmelerin en büyük gider kalemlerinden olan reklam maliyetlerinden de tasarruf sağlıyorlar. Bu sayede pastaneler hem bilinirliklerini artırıyor, hem de kullanıcıların tercihlerine uyumlu üretim yapıyor" ifadelerini kullandı.



"TÜKETİCİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREMEYEN PLATFORMLARIN FARK YARATMASI ZOR"



Çevrimiçi alışverişlere ilgi artıkça çoğalan e-ticaret platformlarına rağmen, tüketicilerin hâlâ karşılanmayan ihtiyaçları olduğunu aktaran Melis Bali, "E-ticaret pazarında aynı alanda yüzlerce işletme olsa da, tüketiciler için farklı deneyim sahaları oluşturmadıkları sürece fark yaratmak mümkün değil.

Bu durumun bilinciyle yola çıkarak kullanıcılar için şu ana kadar hiç fikir geliştirilmemiş bir konuya çözüm getirdik. ‘Günümüzde akşam yiyeceğimiz yemek, doğum günlerinde göndereceğimiz çiçek, mağaza gezmeden alınabilen kıyafetler için birçok uygulama varken, özel günlerde pasta almak için halen pastaneye gidiyoruz’ diye düşünmemizin üzerine piyasada bütün pastanelerin bulunduğu bir pazaryeri olmadığını fark ettik ve hemen çalışmaya başladık. Platformumuz aracılığıyla tüketiciler için bir konuda daha dijitalin olanaklarını avantaja çevirdik" açıklamasında bulundu.



"EN ÇOK MESLEK VE BABY SHOWER PASTALARI TERCİH EDİLİYOR"



Tüketicilerin yeni fikirlerle oluşturulmuş platformlara ilgisinin arttığını kaydeden Pastam Geldi Kurucusu Melis Bali, “Dijital dünya girişimcilere birçok alanda yeni kapılar açıyor. Fakat bu noktada önemli olan tüketicilerin karşısına yeni fikirler geliştirerek çıkmak. Pastam Geldi platformunu bu misyon üzerinde şekillendirmemizin karşılığını da olumlu geri dönüşlerle alıyoruz.

Kullanıcılarımız pasta siparişlerinde 7/24 sipariş verebildikleri, özgürce teslimat saatini seçebildikleri ve siparişlerini kişiselleştirebildikleri bir hizmet aldıkları için çok memnun ve özellikle pasta siparişlerinde son dönemin modası olan meslek ve baby shower pastalarını tercih ediyorlar. Kullanıcılarımızın bu gibi özel günlerde platformumuz üzerinden gönül rahatlığıyla ihtiyaçlarını karşılamaları bize gurur veriyor" dedi.



"ÖZEL GÜN KUTLAMALARI İÇİN TÜM İHTİYAÇLAR TEK ÇATI ALTINDA TOPLANACAK"



Tüketicilerin daha birçok konuda ihtiyacı olduğunu aktaran Melis Bali, hedeflerini şu sözlerle aktardı: "Günümüzde fark etmediğimiz, fakat karşılaştığımız zaman evet ihtiyacımız varmış diyebileceğimiz çok fazla alan mevcut. Bu alanlarda geliştirdiğimiz yeni fikirleri hayata geçirmek için çalışıyoruz.

Kısa zamanda pastaneler için büyük bir pazaryerinde dönüşen platformumuz ile İstanbul’da başladığımız yolculuğumuza da 2022’de Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye’deki kullanıcılarımıza hizmet vermeyi planlıyoruz.

Platformumuza yeni fonksiyonlar ekleyerek ve sadece pastayla sınırlı kalmayarak, müşterilerimizin özel gün kutlamaları için A’dan Z’ye tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında bulabildikleri bir platforma doğru evrileceğimize inanıyoruz. Yatırım adımlarımızı da bu yönde atıyoruz."

