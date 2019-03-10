Patates ithalatında gümrük vergisini sifirlayan karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karar, 200 bin ton patatesin gümrük vergisini uygulanmadan ithalatını öngörüyor.
Gümrük vergisiz patates ithalatı, 20 nisan 2019 tarihine kadar yapılabilecek.
Kuru soğan ithalatında gümrük vergisini kaldıran karar da 28 Şubat'a kadar gecerli olmak üzere 15 Ocak tarihinde yürürlüğe girmişti. Ancak gümrük vergisiz soğan ithalatı, Erdoğan imzalı yeni bir kararla 31 Mart tarihine kadar uzatılmıştı.