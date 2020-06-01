''Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu''

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı 01.06.2020 - 17:34

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Bakan Albayrak, Twitter hesabından Zynga'nın, Peak Games'i satın almasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Albayrak, ''Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Türk oyun şirketimiz Peak, 1.8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınarak Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu. Tebrikler arkadaşlar!'' ifadelerini kullandı. 

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