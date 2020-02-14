Pekcan: Hizmet ihracatında rekor kırdık

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Türkiye, hizmet ihracatında rekor kırdı.



Twitter'dan açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan şunları kaydetti:



"Hizmet ihracatında elde ettiğimiz başarıyı sürdürüyoruz.



2019 yılında 53,7 milyar Dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık.



Hizmetler Dengesi 31,5 milyar Dolar fazla vererek Cari İşlemler Dengesine olumlu yönde katkı sağlamaya devam etti.



Hizmet ihracatçılarımızın gayretleri ve dünyanın dört yanına ulaşan hizmetlerimiz sayesinde daha nice rekorların kırılacağına olan inancımız tamdır.



Bakanlık olarak hizmet ihracatına verdiğimiz destekler ve bu alanda yürüttüğümüz çalışmalar en etkili şekilde devam edecektir."