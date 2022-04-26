Pet şişelerden üretilen lastik yollarda

Geçen yıl 7 milyondan fazla lastiğin bulunduğu Kuveyt’teki çöplükte çıkan yangın, gündemini uzun süre meşgul etmişti. Yangında 5 milyon lastik tutuşmuştu. Yılda ortalama iki-üç kez aşırı sıcaklıklar nedeniyle yanan çöplük, aslında atık lastiklerin geri dönüştürülmesinin zorunluluğunu bir kez daha gündeme getirmişti.

Farklı araştırmalar, atık lastik probleminin hızla büyüdüğünü ve yılda yaklaşık 1 ila 1,8 milyar lastiğin bertaraf edildiğini ortaya koyuyor. Bertaraf edilen lastiklerin yüzde 26’sı asfalta ya da yalıtım malzemesine dönüşürken yüzde 11’i depolanıyor; yüzde 49’ı yakıt olarak yakılarak kullanıyor ve ancak yüzde 7’si tekrar geri dönüştürülüyor.

Bu tablo da lastik üreticilerini ürettikleri lastikleri, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretmeye yöneltiyor. Bu kapsamda Continental, geri dönüştürülmüş PET’lerden elde edilen polyester iplikle ürettiği lastikler piyasaya sürdü. Şirketin geliştirdiği ContiRe.Tex teknolojisiyle üretilen lastikler, geri dönüştürülmüş PET şişelerden herhangi bir ara kimyasal aşama olmadan elde ediliyor.

Bu teknolojide kullanılan şişeler, kapalı bir geri dönüşüm döngüsünün olmadığı bölgelerden elde ediliyor. Özel geri dönüşüm süreci kapsamında şişeler, kapakları çıkarıldıktan sonra tasnif ediliyor ve mekanik olarak temizleniyor. Mekanik parçalama işlemi sonrasında PET malzeme granül haline getiriliyor ve polyester iplik halinde eğiriliyor.

2050’DE TÜM LASTİKLER GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ OLACAK

Continental, ürettiği lastikleri enerji tasarruflu ve çevre dostu hale getirmek amacıyla alternatif malzemeler üzerine yoğun araştırmalar yürütüyor. Şirket, Şubat 2022'de başlayan, tamamen elektrikli araçların yarıştığı Extreme E-yarış serisinin ikinci sezonu için yine ContiRe.Tex teknolojisinin kullanıldığı bir lastik geliştirdi. Ayrıca bu yılki Fransa Bisiklet Turu boyunca, destek araçlarında özel ContiRe.Tex teknolojili lastikler kullanılacak. Şirket, en geç 2050 yılına kadar, yalnızca sürdürülebilir malzemelerin kullanıldığı lastik üretimine geçiş yapmayı planlıyor.