pet11'den Evcil Hayvan Sigortası

pet11 Evcil Hayvan Sigortası, evcil hayvanların acil durumlar dahil olmak üzere karşılaşabileceği sağlık sorunlarının tedavisi için geliştirildi.



pet11, Zurich Sigorta ve sigortaladım.com birlikteliğiyle hayata geçirilen pet11 Evcil Hayvan Sigortası, evcil hayvanların acil durumlar dahil olmak üzere karşılaşabileceği sağlık sorunlarının tedavisi için geliştirildi. "pet11 Evcil Hayvan Sigortası", özenle seçilmiş anlaşmalı veteriner kliniği ağında veya istenen herhangi bir veteriner kliniğinde sadece katılım payı ödenerek kedi ve/veya köpeğin tedavisinin yaptırılmasını sağlıyor.

FİYATI NE KADAR?



Sigorta sahipleri, evcil hayvanları için yılda bir kez, ücretsiz olarak yıkama ve tırnak kesimi, ayrıca göz ve kulak bakımı hizmeti alabiliyor. Sigorta, yılda 560 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.



Alternatifler arasından seçilebilecek en uygun paket ile hayvan sahiplerinin kedi ve/veya köpeklerinin sağlığı, uzman veteriner hekimlerle güvence altına alınıyor. Ayrıca; muayene, gereken durumlarda yatarak tedavi ve ameliyat, dikiş atılması, serum takılması gibi müdahaleler, röntgen, tahlil gibi tetkikler ve modern tanı yöntemleri, tedavide kullanılan ilaçlar gibi farklı destek hizmetlerinden de poliçe süresi boyunca faydalanılabiliyor.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen n11.com Yaşam Kategori Direktörü Ahmet Acar, şunları kaydetti:



"pet11'i e-ticaret sektöründe hayvan haklarını gözeten bir yaklaşımla alışverişten daha fazlasını sunmayı hedefleyerek hayata geçirdik. pet11.com'da geniş ürün ve marka çeşitliliğimizin yanı sıra can dostlarımız için birçok hizmet ve servisi de platformumuzda sunuyoruz. pet11'in hayata geçmesindeki en önemli sebep, dostlarımızın ihtiyacı olan sevgiyi ve desteği verebilmek için alışverişten çok daha fazlasını sunma gerekliliğini fark etmemizdi. pet11 olarak evcil hayvanların yanı sıra tüm ihtiyaç sahibi hayvanların sağlığı, korunması ve sahiplendirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."



HANGİ HASTALIKLAR TEMİNAT ALTINDA?



Zurich Sigorta Strateji, Pazarlama ve Proje Yönetimi Direktörü Şölen Soya ise "Sunduğumuz pet11 Evcil Hayvan Sigortası sayesinde tüm Türkiye'deki evcil hayvan sahipleri, kedi veya köpeklerinin sağlıklarını sadece acil durumlarda değil, deri hastalıkları, mide dönmesi, ülser, böbrek taşı, orta-dış kulak iltihabı, kanser gibi farklı birçok hastalıkta da teminat altına alabilmekteler" dedi.



sigortaladım.com Genel Müdür Yardımcısı Orçun Kızıltepe ise Türkiye'de evcil hayvan sayısı her geçen gün arttığını belirterek, Pet11 Evcil Hayvan Sigortası'nın karşılaşılabilecek pek çok sağlık sorununun tedavisini kapsadığına dikkat çekti.