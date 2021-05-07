Petkim kapasite kullanım oranını yüzde 92’ye çıkardı



2021 ilk çeyrek sonuçlarını değerlendiren SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, pandemi döneminde ihtiyacı artan tıbbi malzeme ve hijyenik ürünlerde kullanılan hammaddelerin üretimine yoğunlaşarak önceliği yurtiçi talebin karşılanmasına verdiklerini ve yurt içi sanayicilerin taleplerini kesintisiz olarak karşıladıklarını belirtti.

Tedarik zincirinde dünya genelinde yaşanan sıkıntılara rağmen üretimlerini aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Anar Mammadov, "Petkim olarak, bu zorlu süreçte global piyasalarda yaşanan fiyat dalgalanmalarını etkin bir şekilde yöneterek sağladığımız avantajları operasyonlarımıza yansıttık. Global ölçekte hammadde fiyatlarının ürün fiyatlarındaki artışın gerisinde kalması da bu süreçte etkili oldu” diye konuştu.



Yılın ilk çeyreğinde başarılı bir finansal performans sergilediklerini ifade eden Anar Mammadov, “FAVÖK (operasyonel kâr) rakamlarımız TL bazda bir önceki çeyreğe göre yüzde 56 artış gösterdi. Fabrikalarımızda verimliliğin artması için yaptığımız ilave yatırımların tutarı 131 milyon TL’yi buldu. Finansal sürdürülebilirliği destekleme hedefiyle borç ödemelerimizi önceliklendirerek, bu dönemde 478 milyon TL’lik net finansal ödeme gerçekleştirdik. " dedi.