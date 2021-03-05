Petrol fiyatları 14 ayın zirvesinde

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ 14. Bakanlar Toplantısı'nın ardından mevcut üretim kesintilerini 1 ay daha uzatma kararı çıktı. Rusya ve Kazakistan bu kararın dışında tutuldu.



OPEC'ten yapılan açıklamaya göre, nisanda günlük 7 milyon 900 bin varil üretim kesintisi yapılacak.

Suudi Arabistan ise gönüllü olarak uyguladığı günlük 1 milyon varillik üretim kesintisine gelecek ay da devam edecek. Karar sonrası Brent petrolün varili 67,7 dolara çıkarak 14 ayın zirvesine yükseldi.



ABD'li finans devi Goldman Sachs, OPEC+'nın üretim kısıntısını nisan ayında da devam ettirme kararı sonrasında Brent petrolü için fiyat tahminlerini 2021 ikinci ve üçüncü çeyrek için 5'er dolar artırarak 75 ve 80 dolar olarak belirlediklerini duyurdu.