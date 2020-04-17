Petrol fiyatları 18 yılın dibini gördü

Petrol fiyatları varil başına 20 dolar civarına demir attı ve art arda gelen olumsuz talep tahminlerinin, dünyanın en büyük petrol üreticilerinin üretim kısıntısı anlaşmasının virüs kaynaklı talep kayıplarını gidereceğine ilişkin iyimserliğe ağır basmasının ardından üst üste ikinci haftayı da kayıpla geçmeye yöneldi.



OPEC, perşembe günü yaptığı açıklamada, virüs salgınının dünya ekonomisini durma noktasına getirmesi ile birlikte, petrol talebinin 30 yılın en düşük seviyesine gerilemesini beklediğini kaydetti.

Bu tahmin, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) 2020 yılının petrol piyasası tarihinin en kötü yılı olabileceği yolundaki açıklamasının ardından geldi.

Suudi Arabistan ve Rusya, dün yaptıkları ortak açıklamada, petrol piyasasını yakında izlemeye devam edeceklerini ve eğer gerekli görülürse, OPEC + koalisyonu ve diğer üreticilerle ortak ilave tedbirler almaya hazır olduklarını duyurdu.

Vadeli petrol kontratları bu hafta, arzı kısmaya yönelik tarihi önemdeki anlaşmaya karşın 18 yılın en düşük seviyesine geriledi. Yani 2002'den beri en düşük fiyatı gördü.

Mayıs vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında 14 sent yada yüzde 0.7 düşerek Singapur saati ile 12:15'te varil başına 19.73 dolara indi. Kontrat Perşembe günü değişiklik göstermeyerek 19.87 dolar ile 2002'den beri en düşük seviyesinden kapandı ve bu hafta yaklaşık yüzde 13 düştü.

Haziran vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, Perşembe günü yüzde 0.5 tırmandıktan sonra yüzde 1.8 yükselerek varil başına 28.31 dolara ulaştı.

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