Petrol fiyatları 3 ayın zirvesini gördü

Brent türü ham petrolün varil fiyatı, OPEC + koalisyonunun tarihi üretim kısıntısı anlaşmasını kısa süreliğine uzatmaya yakın olduğuna ilişkin işaretlerle birlikte yaklaşık üç aydır ilk kez varil başına 40 dolar seviyesini aştı.

Petrol piyasasının dengeye kavuşmakta olduğuna ilişkin diğer bir işaret ABD stok verilerinden geldi. Özel sektörün fonladığı Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ülkenin petrol depolama ve dağıtım merkezi Cushing, Oklahoma'daki ham petrol stokları geçen hafta 2.2 milyon varil düştü. Çarşamba günü açıklanacak olan resmi veriler de bunu teyit ederse, stoklar dört hafta üst üste düşmüş olacak.

Brent petrolün varili 40,42 dolar seviyesine kadar yükselişi ardından bu sabah saatlerin 40,20 dolardan işlem görüyor. ABD ham petrolünün varili ise düne göre 79 cent artışla 37,60 dolar/varil seviyesinde.



OPEC+'ın önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği toplantıda 9,7 milyon varil/günlük üretim kısıntısının temmuz sonu veya ağustos sonuna kadar uzatılması önerisinin yanı sıra, üretim kısıntısının 7,7 milyon varil/güne indirilerek aralık ayına kadar uygulanması teklifi de tartışılacak. Ancak son gelen haberler, Rusya'nın kısıntıyı sadece 1 ay sürdürmeyi kabul ettiği, Suudi Arabistan'ın ise yıl sonuna kadar sürdürmek de kararlı olduğu yönünde.

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