Suudi Arabistan'da petrol tesislerinin vurulması sonrası hızlı yükselen petrol fiyatları iki haftanın en düşük düzeyine indi.
Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) yayınladığı son raporda, ABD ham petrol stoklarının 1.4 milyon varil, benzin stoklarının da 1.9 milyon varil arttığı belirtilirken, kurumun yayınladığı önceki raporda ham petrol stoklarında 0.6 milyon varil artış izlenmişti.
API’ın ABD Enerji Bilgi Yönetim İdaresi (EIA) petrol stoku verileri öncesi yayınlanan raporu sonrası Brent ham petrolü yüzde 1.43 düşüşle 62.20 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.17 düşüşle 56.62 dolardan işlem gördü.
Petrol fiyatları Suudi gerilimiyle yüzde 19,5 yükselerek 71,95 dolara kadar çıkmıştı.
VİDEO: PETROLDE SUUDİ ETKİSİ