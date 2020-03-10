Petrol şokunun ardından piyasalarda son durum

Dün petrolde başlayan düşüş önce Asya, daha sonra da Avrupa'yı vururken, son olarak ABD borsalarında yüzde 7'yi aşan düşüşlere neden oldu.



Kapanışta, Dow Jones endeksi 2000 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 7,53 azalışla 23.916,61 puana geriledi. Söz konusu düşüşle endeks, 2008 küresel finans krizinden sonraki en büyük kaybını yaşadı.



S&P 500 endeksi yüzde 7,39 kayıpla 2.752,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 7,29 düşüşle 7.950,68 puana indi.



Bugüne bakıldığında ise piyasaların daha sakin olduğu görülüyor. Petrol fiyatlarında gelen tepki alımları ile birlikte yüzde 7'ye yakın bir yükseliş yaşanırken, brent petrolün varil fiyatı 36.87 dolara çıktı.

Petrol dün 1991 Körfez Savaşı'ndan bu yana en büyük günlük kaybını yaşamıştı.



Dün yüzde 5 civarında değer kaybeden Asya borsalarında da yüzde 1'in üzerinde yükselişler görülüyor.



Dün 1700 doları gören altının onsu 1655 dolar seviyelerinden el değiştiriyor.



İçeriye bakıldığında da sakin bir hava hakim. Altının gram fiyatı yüzde 1.5 düşüşle 327 liradan güne başladı. Dolar 6.13-6.14 bandında hareket ederken euro ise 6.95 TL seviyelerinde bulunuyor.



Yurt içinde ihaleler ve işsizlik rakamları izlenecek



Yurt içi piyasaların gündeminde küresel gelişmelerin yanı sıra 2019 yılı aralık ayı işsizlik rakamları açıklanacak. Ayrıca, Hazine, 15 ay vadeli kuponsuz tahvili ilk kez, 7 yıl vadeli değişken faizli tahvili yeniden satacak.

TRUMP'TAN PETROL KRİZİ YORUMU

ABD Başkanı Donald Trump, New York borsasında yaşanan düşüşten dolayı basını ve Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki petrol fiyatı tartışmasını sorumlu tuttu.



Trump, petrol fiyatlarındaki düşüş ve New York borsasının bu sabah sert düşüşle açılması hakkında Twitter hesabından açıklamada bulundu.



Petrol fiyatlarındaki düşüşün tüketiciler açısından iyi bir şey olduğunu ifade eden Trump, "Suudi Arabistan ve Rusya, petrol akışı ve fiyatları üzerine tartışıyor. Bu ve yalan haberler, borsadaki düşüşün nedenidir" değerlendirmesinde bulundu.



VIDEO: PETROL FİYATI BUNDAN SONRA NE OLUR?