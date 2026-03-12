Petrol yeniden 100 doları aştı

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı petrol piyasasını vurmaya devam ediyor.

Çatışmalarla birlikte küresel enerji ticareti için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin durması, petrol tesisleri ve tankerlere yönelik saldırılar üretim ve ihracatta aksamaları beraberinde getirdi.

Haftaya tarihi rekorla başlayıp yüzde 25 artışla varil başına 114 dolara yükselen ve daha sonra düşüşe geçen brent petrol güne yine artışla girdi. uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 9 oranında arttı, yeniden 100 dolar seviyesini aştı.

ABD-İsrail savaşı öncesi varil petrol fiyatları 73 dolar seviyesindeydi. Uluslararası Enerji Ajansı dün 32 üyesinin 400 milyon varil petrolü stratejik rezervlerinden serbest bırakma konusunda anlaştığını duyurmuştu.

Irak'ın Basra körfezinde petrol dolu iki tankerin vurulması sonrası dün Bağdat yönetimi petrol limanlarını kapatma kararı aldı. Bloomberg, Umman'ın kilit petrol ihracat limanlarından Mina el Fahal'daki tüm tankerleri önlem amaçlı tahliye ettiğini duyurdu. İngiliz yetkililer, Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında bir konteyner gemisinin daha vurulduğunu duyurdu. Analistler, saldırılar arkasında İran olduğuna işaret ediyor.