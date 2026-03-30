Petrolde Hürmüz endişesi. 116 doları geçti

İran Savaşı 1 ayı geride bıraktı. Günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürününün geçtiği, İran petrolünün yüzde 90'ının sevk edildiği Hürmüz Boğazı 'nın kapanması küresel piyasaları olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Yemen'in savaşa dahil olmasıyla birlikte dünya ticaretinin can damarlarından Babülmendep Boğazı'nın da risk altına girmesinin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçirmeye başladık" açıklaması ve kara harekatı ihtimalinin artması petrol fiyatlarını yeniden yükseltti.

Son gelişmelerle birlikte brent petrol fiyatları varil başına 116 doların üzerine çıktı.

Hürmüz'ün neredeyse tamamen kapanması, küresel petrol akışını ciddi şekilde aksatarak milyonlarca varil günlük arz kaybına yol açtı. Bazı gemiler İran koruması altında geçiş yapmaya devam ederken Güney Kore, Avustralya ve Filipinler de dahil olmak üzere Asya-Pasifik'teki ABD müttefikleri, yakıt kıtlığıyla boğuşuyor.