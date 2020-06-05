Petrolde kritik tarih değişti

Cezayir'in Ennahar TV kanalının OPEC kaynağına dayanarak yayımladığı habere göre, Suudi Arabistan önderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki OPEC+ üyeleri yarın telekonferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirecek.



Toplantıda petrol üretim kesintilerine ilişkin bir anlaşmanın uzatılmasının tartışılacak.



Normal şartlarda OPEC’in toplantı tarihi 9-10 Haziran. Daha önceden toplantı tarihinin 4 Haziran’a çekilmesi gündemdeydi.



Bu gerçekleşmeyince dün Brent petrol 40 dolardan 39 dolara inmişti.



Toplantının cumartesi günü gerçekleştirileceğine ilişkin haberler petrolü yeniden 40 dolar seviyesine çıkardı.



ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz gün, petrolde üretim kısıntısı için tarafların anlaşmasını beklediğini söylemişti.



