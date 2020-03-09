Petrolde tarihi düşüş (30 yılın en sert düşüşü)

Petrol fiyatları Sovyetler Birliği'nin dağıldığı yıl olan 1991'den bu yana en sert günlük düşüşünü yaşadı.

Cuma gününe göre değer kaybı yüzde 30'u aşan brent petrolün varil fiyatı 45 dolardan 31 dolara indi.

Petroldeki fiyat düşüşünün ardındaki neden OPEC'in 5-6 Mart'taki toplantısında üretim kesintisinin sürdürülmesi ile ilgili karar alınamaması oldu.



OPEC üyeleri 1,5 milyon varil kesinti önerirken, OPEC+ üyesi Rusya bunu kabul etmeyerek, rezervlerinin fiyat düşüşüne hazırlıklı olduğunu bildirdi.



Suudi Arabistan ise buna karşılık ham petrol üretimini artırma ve satış fiyatını düşürme kararı aldı.



Petrol yıla 66 dolardan başlamış, corona virüs salgınının etkisiyle 50 dolara kadar gerilemişti.



﻿﻿Petrol şirketlerinin aldıkları kredileri bu fiyatlarla geri ödeyemeyeceği endişeleri enerji şirketlerinin hisse fiyatlarına yansıdı. S&P 500 endeksi vadeli kontratları izin verilen en yüksek oranda gerileyerek %4.89 düşerken, Avrupa'nın 50 büyük hissesini izleyen EUROSTOXX 50 vadeli kontratları yüzde 5.9 geriledi.



DOLAR VE EURODA YÜKSELİŞ



Petrolün tarihi düşüşünün akabinde yurt içinde dolar ve euroda yükseliş görülüyor. Dolar/TL şu dakikalarda 6,17 seviyelerinde yer alıyor. Euro/TL ise 7 liranın üzerinde yer alarak 7,05 seviyelerinde bulunuyor.

PİYASALARDA ÖNE ÇIKAN HAREKETLER

ABD'nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi ilk kez yüzde 0.5'in altına indi ve 30 yıllıklarının faizi yüzde 1'in altına düştü.

Japonya'da 10 yıllık tahvil faizleri Ekim ayından bu yana en düşük seviye olan -yüzde 0.2'yi gördü.

Asya borsalarında yüzde 6'ya varan düşüşler kaydedildi.

Altının onsu 1700 doların üzerini gördü, ardından 1670 dolarlı seviyelere geriledi.



Norveç kronu dolar karşısında 1980'lerden bu yana en düşük seviyesine indi.

Meksika pesosu yüzde 7'den fazla değer kaybederek ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkanlığa geldiğinde sınıra duvar örüleceğini kaydetmesinden bu yana en zayıf seviyesine düştü.

Avustralya ve Yeni Zelanda'nın 10 yıllık tahvillerinin faizleri yeni rekor seviyelere geriledi.

Yen 2016'dan bu yana en yüksek seviyesine tırmandı.