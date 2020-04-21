Petrolde tarihi düşüş: İlk kez eksiye indi

Petrol fiyatlarında tarihi hareketlenmeler görülüyor.



Bugün süresi dolacak mayıs vadeli batı teksas petrolünde eksi 40 dolar seviyeleri görüldü. Haziran kontratlarında ise fiyatlar 20 doların üzerinde yer alıyor.

ABD ham petrolü mvadeli varil fiyatının eksiye düşmesinin ardından yaklaşık 39 dolar yükseldi ancak hala varil başına 1.76 dolarda bulunuyor.

SERT DÜŞÜŞÜN ANA NEDENİ



Fiyatların eksiye inmesi, petrol üreticilerinin alıcılara ellerindeki petrol için para ödeyeceği anlamına geliyor.

Piyasada çok fazla kullanılmamış petrol olması ve Amerikan enerji şirketlerinin depolarının kapasitelerinin dolması fiyatlardaki sert düşüşün ana nedeni olarak öne çıkıyor. Virüs salgını nedeniyle yaşanan belirsizlik ortamında kimse kısa dönemde petrol almak istemiyor.

Mart ayının başında corona virüs salgını nedeniyle petrol talebinde yaklaşık yüzde 30 düşüş olduğu ifade edilmiş ancak ilerleyen haftalarda petrol üretimi aynı seviyede gerçekleşerek stoklar doldurulmuştu. Geçen günlerde açıklanan OPEC ve diğer petrol üreten ülkelerin petrol üretiminde kesintiye gitmesi bile stoklardaki milyonlarca varillik petrolü eritmek için yeterli olmadı.

STOKLARIN YÜZDE 70'İ DOLDU



İhtiyaç fazlası petrol stoklara gidiyor ancak ABD stokları beklenenden çok daha hızlı bir şekilde dolduruyor. ABD'nin stok yaptığı Cushing şehrinde stoklar yüzde 70 civarında dolmuş durumda. İşlemciler 2 hafta içerisinde stokların tamamen dolmasını bekliyorlar.

Bu doluluğu gören işlemciler bugün sona erecek olan Batı Teksas vadeli kontratları satışa başladı. Petrol vadeli işlemlerinde vade sonunda işlemcilerin her bir kontrat başına 1,000 varil petrol alması gerekiyor ve bu petrol ABD'nin Cushing kentine teslim ediliyor.



Ancak Cushing'de de yer kalmayınca tacirlerin ya ihtiyaç duymadıkları petrolü kendilerinin depoloması ya da bu kontratlardan çıkması zorunluluğu ortaya çıkıyor. Herkesin çıkışa hücum etmesi çok az kişinin petrolde kalmayı tercih etmediğini gösterdi ve cuma günü 18 dolardan işlem gören petrol eksi 40 dolara kadar düştü.



BORSALARI DA VURDU



Petroldeki düşüş Amerikan borsalarında da sert satışlara neden oldu. Endeksler yüzde 2'yi aşan kayıplar yaşadı.

BRENT PETROLDE YÜZDE 9'LUK DÜŞÜŞ



Öte yandan Türkiye'nin ithal ettiği ve dünya piyasasına yön veren petrol türü brent. Brent petrol ise dün yüzde 9'luk bir gerilemeyle 25 dolara indi.



TRUMP: 75 MİLYON VARİL ALIM YAPACAĞIZ



Petrolde tarihi gelişmeler yaşanırken ABD'den yeni bir hamle geldi. ABD Başkanı Donald Trump, "Şimdi petrol olmanın tam zamanı, 75 milyon varil alım yapacağız" dedi.



Petrol fiyatlarındaki düşüşün kısa vadeli olduğunu belirten Trump, "Bu yaşanan, petrolün durumundan ziyade, mali bir durum. Piyasalarda bir tıkanma var, bu nedenle de fiyatlar düştü. 1 ay gibi bir zamanda ham petrol fiyatları 25-28 dolar aralığını görür, diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.