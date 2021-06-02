Pil üreticileri geri kazanım katılım payından muaf tutuldu

Çevre Kanunu listesinde yer alan pillerin aynı ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması halinde geri kazanım katılım payı tahsil edilmeyecek.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik gereğince, bitkisel yağların ve madeni yağların aynı ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması durumunda, bu ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmiyordu.



Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, Çevre Kanunu'nun ek-1 sayılı listesinde yer alan pillerin de aynı ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması halinde, bu pillerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmeyecek.



Yine yönetmeliğe göre, depozito uygulamasına yönelik iş ve işlemler, Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kurulan ve bakanlıkça belirlenen çevre strateji ve politikaları doğrultusunda faaliyet gösteren Türkiye Çevre Ajansı tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında gerçekleştirilecek.



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