Piyasalar Fed'in faiz kararını bekliyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Bankanın aylık 15 milyar dolar olan tahvil alım azaltım programının boyutunu artırıp artırmayacağı izlenecek. Ayrıca faiz artışı için verilecek sinyaller de ana odak noktasında olacak. Fed Başkanı Jerome Powell, Türkiye saati ile 22'de açıklanacak kararın yarım saat sonrasında basın toplantısı gerçekleştirecek.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 15.12.2021 - 09:58

Piyasalar Fed'in faiz kararını bekliyor

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Yatırımcılar 'in kararını bu akşam açıklayacağı Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına odaklandı.

Fed Başkanı Jerome Powell hali hazırda daha hızlı bir varlık alımı azaltımına hazır olduğunu belirtmiş ve enflasyonun artık geçici olduğunu düşünmediklerini vurgulamıştı.

Salgının seyrine dair haber akışı her ne kadar gündemin üst sıralarında yer almaya devam etse de yatırımcıların odağında bugün Fed'in dün başlayan Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ve sonrasında Powell'ın açıklamaları bulunuyor.

Uzmanlar, Fed'in faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirterek, ancak yaklaşık 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyon ve rekor seviyedeki üretici fiyatları karşısında bankanın geçen ay açıkladığı tahvil alımlarının azaltılmasını hızlandırabileceğini belirtti.

Enflasyonist baskılar ve Omicron varyantına ilişkin endişelerin gündemde kalmaya devam ettiğini ifade eden uzmanlar, Fed'in faiz kararı ve ekonomiye yönelik projeksiyonları öncesi küresel pay piyasalarında temkinli bir seyir izlenebileceğini söyledi.

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