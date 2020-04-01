Piyasalar 'virüs' etkisinden kurtulamıyor

Küresel piyasalar 2020'de corona virüs salgını sebebiyle büyük bir çöküşe sahne oldu. Salgın sebebiyle dünya genelinde milyonlarca insan evinden çıkamazken ekonomiler de durma noktasına geldi.

Bu durum yatırımcıların riskli görünen pay piyasalarından hızla kaçmasına yol açtı.

Avrupa piyasaları virüs salgınının bölge ekonomisine darbe vurmasıyla 2002 yılından beri en kötü performansı kaydetti.



Dünkü kapanışla Stoxx 600 Endeksi yıl başından beri yüzde 23.03 düştü. Bu, en kötü ilk çeyrek performansı oldu, endeks 2902 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 23.33'lük düşüş gerçekleştirmişti.



Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan salgından en fazla İtalya etkilendi, ülkede ölenlerin sayısı 12 bini aşarken İspanya'da da ölenlerin sayısı 8 bini aştı.

İspanya'da IBEX 35 Endeksi Avrupa borsalarındaki düşüşe yüzde 29'luk kayıpla öncülük etti. Bu rakam tarihin en kötü çeyreklik performansı oldu. İtalya'da da FTSE MIB Endeksi yüzde 27.5 ile rekor düşüş kaydetti.



Fransa borsası CAC 40 ilk çeyreği yüzde 26.46, İngiliz FTSE 100 Endeksi yüzde 24.8, Alman DAX Endeksi de yüzde 25 düşüşle tamamladı.



Avrupa borsaları bu sabah da kayıplarını sürdürüyor.

DOW JONES TARİHİNİN EN KÖTÜ ÇEYREĞİNİ YAŞADI

20 Şubat'tan sonra hem ABD hem de dünya genelinde virüsün yayılma hızının artmasıyla büyük satışlar yaşandı.

ABD borsalarında da ocak-mart döneminde tarihi düşüşler yaşandı. Dow Jones Endeksi yüzde 23.2, S&P 500 Endeksi yüzde 20 oranında düşüş kaydetti.

Dow Jones 2020'nin ilk 3 ayında virüs salgınının etkisiyle 124 yıllık tarihinin en kötü ilk çeyreğine imza atmış oldu.

BIST 2008'DEN DAHA KÖTÜ PERFORMANS GÖSTERDİ

Söz konusu dönemde Borsa İstanbul'da da büyük düşüş yaşandı.

BIST 100 endeksi 2019 yılını 114 bin 753 puandan kapatmıştı. Dün kapanış itibarıyla ise 89 bin 716 puana geriledi. Yani BIST 100'de yüzde 22'lik kayıp yaşandı. Böylece BIST 100, küresel krizin yaşandığı 2008'in ilk çeyreğindeki yüzde 21.2'lik düşüşü geçmiş oldu.

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