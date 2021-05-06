Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nda (MB PPK faiz kararı bugün açıklanıyor)

Merkez Bankası'nın mayıs faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Bu yılın beşinci toplantısını gerçekleştirecek olan TCMB, mart ayında faizi 200 baz puan artırdıktan sonra son toplantısında yüzde 19 olan faiz oranında bir değişikliğe gitmemişti.

NTV Haber 06.05.2021 - 09:28

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nda (MB PPK faiz kararı bugün açıklanıyor)

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Dolar kuru hafta boyunca 8,30 üzerindeki seyrini sürdürürken gözler TCMB'nin bugünkü PPK toplantısından çıkacak faiz kararına çevrildi.

Merkez Bankası'nın politika faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tutması bekleniyor. TCMB, faizleri sabit bıraktığı bir önceki toplantıda, PPK metninde enflasyon vurgusunda yaptığı değişiklik faiz indirimine kapı araladığı şeklinde yorumlanmıştı. Ancak sonrasında yayınlanan toplantı özeti ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamaları mayısta faiz indirimi beklentilerini kısmen ortadan kaldırdı.

Uzmanlar TCMB'nin yüzde 19 seviyesindeki politika faizinde değişikliğe gitmesini beklemiyor ancak karar metnindeki ifadeler dikkatle izlenecek. Özellikle de enflasyon raporunda nisan ayında zirve yapacağı öngörülen enflasyona yönelik cümleler faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağına yönelik ipucu olarak takip ediliyor.

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