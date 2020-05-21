Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası, faiz kararınını bugün saat 14.00’te açıklayacak.

Banka geçtiğimiz ay, yılsonu enflasyon beklentisini yüzde 8,2'den yüzde 7,4'e indirmişti. Ekonomistler, enflasyon tahminindeki düşüşün bankanın faiz kararında etkili olabileceğini belirtiyor.



Reuters'ın 15 kurum ile yaptığı ankete göre, bu ay Merkez Bankası'nın yarım puan faiz indireceği tahmin ediliyor.

Merkez Bankası, Türkiye'deki ilk corona virüs vakasının tespit edilmesinden bu yana 2 puan indirimle faizi yüzde 8,75 seviyesine çekti. Son 8 toplantısında ise faizi 15,25 puan düşürdü.

CORONA VİRÜS ETKİSİ: DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ 10 YENİ RİSK

