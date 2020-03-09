Piyasalarda 'kara pazartesi'

Küresel piyasalar, hızlı bir şekilde düşen petrol fiyatları, corona virüs salgını endişeleri ve artan oynaklıkla tarihinin en negatif hafta başlangıçlarından birini yaptı.



Uluslararası piyasalarda, petrol fiyatları çökerken, hisseler güçlü düştü ve para birimleri ve tahvillerde sert hareketler yaşanıyor. Amerikan piyasaları güne yüzde 7'lik kayıpla başladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmaması ve yetkililerden gelen açıklamaların herhangi bir anlaşmaya ilişkin beklentileri azaltması sonrası Brent petrolün varil fiyatı yüzde 30 değer kaybederek 32 dolara geriledi.



Üretim kesintisi konusunda özellikle Suudi Arabistan ve Rusya'nın anlaşmaması, küresel piyasada arz fazlasının artması riskinin fiyatlanmasına neden olurken, bu gelişme corona virüs salgınının ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağına kesin gözüyle bakılmasıyla birleşince petrol fiyatları, Ocak 2016'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, 1 Nisan itibarıyla OPEC ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerin üretim kısıntısına yönelik yükümlülüklerinin sona ereceğini belirtirken, OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo ise istişarelerin devam edeceğini söyledi.



Uzmanlar, petrol fiyatlarının hem arz fazlası hem de talep düşüşü baskısı altında kaldığını kaydetti.

Küresel borsalarda sert kayıplar devam ederken dolar/TL, 6,20 seviyelerini test ettikten sonra 6,11 seviyelerinde alıcı buluyor.



Euro/TL 6,97 seviyesinin üzerinde seyrediyor.



Borsa İstanbul'da da BIST 100 endeksi de saat 17.52 itibarıyla yüzde 5 ekside, 103 bin puandan işlem görüyor.

ALTIN 1,700 DOLARIN ÜZERİNİ GÖRDÜKTEN SONRA GERİ ÇEKİLDİ

Altın, petrol fiyatları öncülüğünde sert düşen emtia piyasası ve gittikçe genişleyen corona virüs salgını nedeniyle rekor kırdı. Yatırımcıların güvenli liman arayışıyla spot altın, 2012 aralık ayından bu yana en yüksek seviyesi olan 1700 doları aştı.

Gram altın 331,2 lira, çeyrek altın 544 lira ve Cumhuriyet altını 2,221 liradan işlem gördü.

ABD'DE YÜZDE 7 KAYIP



Petrol fiyatlarındaki düşüş, enerji devi hisseler ve bağlı yatırım fonları üzerinden pay piyasalarında da tarihi düşüşlere neden oluyor.

ABD borsası yüzde 6 kayıpla açıldı, sonrasında kayıplar yüzde 7'yi geçti. Borsada devre kesiciler çalıştı.

Petrolde arz endişeleri Suudi Arabistan ve Rusya'nın karşılıklı açıklamaları ile artarken, talep tarafı ise corona virüs salgınının yayılmaya devam etmesi ile baskılanıyor.

Geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olağanüstü toplantı ile politika faizini indirmesine karşın piyasa fiyatlamaları, Fed'in 18 Mart'taki toplantıda da 25-50 baz puanlık indirim yapabileceğine işaret ederken, Avrupa Merkez Bankası'nın da yüzde eksi 0,50 olan mevduat faizinde 10 baz puanlık indirime gidebileceği tahmin ediliyor.



AVRUPA'DA SATIŞ BASKISI SÜRÜYOR

Avrupa borsaları da, yeni tip corona virüs salgınının ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağına dair endişelerin yanı sıra petrol fiyatlarındaki hızlı düşüşün etkisiyle haftaya negatif başladı.

Avrupa tarafında hisse senetlerinde büyük bir kayıp var. Avrupa borsaları genelinde yüzde 8 civarında kayıplar görüldü.

Asya borsalarında da sert satışlar görüldü.

VİDEO: PETROL FİYATI BUNDAN SONRA NE OLUR?