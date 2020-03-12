Piyasaları 'virüs' vurdu

Ölümcül corona virüs ile ilgili gelişmeler piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor.

Dünya borsalarının neredeyse tamamında yaşanan sert satış dalgası Borsa İstanbul'da da yaşanıyor.

Endekste işlemler yüzde 7'yi geçen değer kaybıyla gerçekleştiriliyor.

Güne 6,21'den başlayan dolar/TL, 6,28 seviyesini aştı. Euro/TL ise 7,01 seviyelerinde.



AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZLERİ DEĞİŞTİRMEDİ



Fed ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından gözlerin çevrildiği Avrupa Merkez Bankası'ndan benzer bir karar gelmedi.

Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, yıl sonuna kadar ek geçici 120 milyar euroluk varlık alımı planladığını duyurdu.

ECB bu planla, zor durumdaki finansal sisteme nakit akışı sağlayacağı mesajlarını verdi. Bu hamleler bile sert satışların yaşandığı Avrupa borsalarında tansiyonu düşürmeye yetmedi.

Almanya'da DAX yüzde 7,5, İngiltere'de FTSE yüzde 7; Fransa'da CAC yüzde 8 civarı ekside seyrediyor.

Stoxx Europe 600 Endeksi, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) politika toplantısının ardından yüzde 10 ile tarihinin en sert günlük düşüşünü yaşıyor. Banka hisselerinde kayıplar yüzde 12'ye ulaştı.



ABD'DE ENDEKSLER SERT DÜŞÜŞLE AÇILDI, İŞLEMLER DURDURULDU



New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün süreyle askıya aldıklarını duyurmasının ardından güne sert düşüşle başladı.

S&P 500 endeksinin açılışın ardından yüzde 7 düşmesiyle devre kesici uygulaması bu hafta ikinci kez devreye girdi ve işlemler 15 dakika süreyle durduruldu.



Açılışta, Dow Jones endeksi 1.300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 5,81 azalışla 22.184,71 puandan işlem gördü.



Nasdaq endeksi, yüzde 6,58 kayıpla 7.398,58 puandan işlem görmeye başladı.



Endeks, haftanın ilk işlem gününde de yüzde 7 değer kaybederek borsada devre kesilmesine neden olmuştu.

PETROL YENİDEN 33 DOLARA GERİLEDİ



Petrol fiyatları, hafta başındaki yüzde 30'luk kaybın ardından 38 doları aşan düzeltme hareketini sonlandırdı. İki gündür değer kaybeden petrol, bu sabah saatlerinde 33 dolar civarında.

Altın da yüzde 8 kayıpla Fed kararı öncesi seviyenin altına geriledi. Spot altının onsu 1600 doların altına indi.

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