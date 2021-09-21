Piyasaların gözü Fed toplantısında (FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?)

ntv.com.tr 21.09.2021 - 09:54 | Son Güncelleme : 22.09.2021 - 07:53
FED faiz kararı için geri sayım devam ediyor.
Bu hafta piyasaların pürdikkat kesileceği toplantı ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı çarşamba günü olacak.
FED TOPLANTISI NE ZAMAN FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED toplantısının tarihleri 21-22 Eylül olarak duyurulmuştu.
FED toplantısı yarın gerçekleştirilmesi beklenirken faiz kararının akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.
Önümüzdeki FED toplantısı tarihleri, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık 2021 olacak.
Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak.
Ekonomik tahminlere ilişkin verilerin açıklanacağı toplantıda Fed’in faiz kararı belli olacak.
Piyasalar tarafından Fed’in faiz kararında bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor.