Piyasaların gözü Fed toplantısında (FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?)

ABD Merkez Bankası en son toplantısını 27-28 Temmuz tarihleri aralığında gerçekleştirmişti. Gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu haftaki toplantısında. Peki FED toplantısı ne zaman, saat kaçta?

ntv.com.tr 21.09.2021 - 09:54 | Son Güncelleme : 22.09.2021 - 07:53

Piyasaların gözü Fed toplantısında (FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?)

İlişkili Haberler

Dolar kuru bugün ne kadar? (21 Eylül 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (21 Eylül 2021 dolar - euro fiyatları)

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Eylül 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Eylül 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

FED faiz kararı için geri sayım devam ediyor.

Bu hafta piyasaların pürdikkat kesileceği toplantı ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı çarşamba günü olacak.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED toplantısının tarihleri 21-22 Eylül olarak duyurulmuştu.

FED toplantısı yarın gerçekleştirilmesi beklenirken faiz kararının akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Önümüzdeki FED toplantısı tarihleri, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık 2021 olacak.

Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak.

Ekonomik tahminlere ilişkin verilerin açıklanacağı toplantıda Fed’in faiz kararı belli olacak.

Piyasalar tarafından Fed’in faiz kararında bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...