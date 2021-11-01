FED toplantısı ne zaman yapılacak? (FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?)

Haberler 01.11.2021 - 13:39
Her sene 8 kez bir araya gelen kurul, 7. toplantısını kasım ayı içerisinde gerçekleştirecek.
FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Fed toplantısı, 2-3 Kasım tarihlerinde yapılacak. Toplantı sonrası alınan kararlar kamuoyuna duyurulacak.
Fed'in bu yılın geri kalanındaki son toplantısı ise aralık ayında yapılacak.
SON FED TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR
Son FED faiz toplantısı, 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti.
Toplantının ardından FED Başkanı Jerome Powell, faiz kararını açıkladı.
ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.