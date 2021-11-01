FED toplantısı ne zaman yapılacak? (FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?)

ABD Merkez bankası, senenin 8. Toplantısı için bir araya gelmeye hazırlanırken küresel piyasalarda gözler FED faiz kararı açıklamasına çevrildi. Peki, kasım ayı FED toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Haberler 01.11.2021 - 13:39

FED toplantısı ne zaman yapılacak? (FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?)

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Her sene 8 kez bir araya gelen kurul, 7. toplantısını kasım ayı içerisinde gerçekleştirecek. 

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

toplantısı, 2-3 Kasım tarihlerinde yapılacak. Toplantı sonrası alınan kararlar kamuoyuna duyurulacak.

Fed'in bu yılın geri kalanındaki son toplantısı ise aralık ayında yapılacak.

SON FED TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

Son FED faiz toplantısı, 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti.

Toplantının ardından FED Başkanı Jerome Powell, faiz kararını açıkladı.

ABD (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

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