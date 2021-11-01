FED toplantısı ne zaman yapılacak? (FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?)

Her sene 8 kez bir araya gelen kurul, 7. toplantısını kasım ayı içerisinde gerçekleştirecek.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Fed toplantısı, 2-3 Kasım tarihlerinde yapılacak. Toplantı sonrası alınan kararlar kamuoyuna duyurulacak.



Fed'in bu yılın geri kalanındaki son toplantısı ise aralık ayında yapılacak.

SON FED TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR



Son FED faiz toplantısı, 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti.

Toplantının ardından FED Başkanı Jerome Powell, faiz kararını açıkladı.

ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.